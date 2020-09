Magí Senserrich: “Volem contribuir a la reactivació de l’Anoia”

Magí Senserrich és, des del passat mes de gener, el nou president de Fira d’Igualada, en substitució de Joan Domènech. Més enllà d’alguna activitat puntual, podríem dir que amb FirAnoia s’estrena al capdavant d’aquesta institució, i en un any molt especial. La seva arribada també ha comportat algunes cares noves a la junta directiva.

Us heu decidit a organitzar FirAnoia. Us ha costat decidir-vos? Que ha pesat més?

Des de Fira d’Igualada volem contribuir a la reactivació de l’Anoia i a la vegada adaptar-nos a la situació actual provocada per la pandèmia. Per aquest motiu, hem treballat de valent per tornar activar la nostra activitat amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. Primer vam arrencar amb el Mercat d’Antiguitats el passat 28 de juny. Va ser la prova que es podien organitzar fires segures seguint les mesures marcades pel PROCICAT. Aquest cap de setmana serà el torn de FirAnoia. L’edició d’enguany serà possible gràcies a la suma d’esforços d’expositors, empreses, institucions, entitats i pensant amb els visitants.

Qui havia de dir que la teva estrena com a president de Fira d’Igualada seria en un any així… Ha de doldre molt haver de suspendre o ajornar fires, oi? Què t’agradaria aportar, com a president, quan es recuperi la normalitat?

Aquest any és una any atípic per a tothom i per a Fira també. No havíem viscut abans una situació d’emergència sanitària igual ni un confinament com aquell i malauradament ens van deixar moltes persones. Crec que com a societat vam saber reaccionar i gràcies als professionals sanitaris i de serveis bàsics, i la responsabilitat i solidaritat col·lectiva vam poder donar resposta a la pandèmia. Des de Fira vam aportar el nostre granet de sorra ajudant al Projecte Malla, una iniciativa de TIC Anoia i Disseny=Igualada per a col·laborar amb el sistema sanitari en la lluita contra el COVID-19.

Pel que fa a l’activitat de Fira no hem parat, tot i que vam haver de suspendre totes les fires que teníem preparades pel primer semestre: el Mercat d’Antiguitats de l’últim diumenge de cada mes, l’Aerosport al maig, i FirAnoia i Maqpaper al juny. Durant aquest mesos hem estat en contacte amb les diferents administracions i entitats per detectar noves necessitats i oportunitats. També estem treballant en la dinamització de l’Antic Escorxador, projecte que es va iniciar durant la presidència d’en Joan Domènech. Un cop es recuperi la normalitat, m’agradaria aportar noves iniciatives conjuntament amb altres entitats i seguir dinamitzant el nostre territori.

Fa pocs dies es va fer, amb prou èxit, la Botiga al Carrer. Serà amb aquest esperit, que es farà FirAnoia? Amb quines mesures? Creus que la gent respondrà?

Com hem comentat abans, el Mercat d’Antiguitats del passat mes de juny ens va servir per posar en pràctica les mesures de seguretat marcades per PROCICAT amb l’ajuda Creu Roja i Protecció Civil. Vam veure que els visitants van respondre molt bé i es van respectar els protocols de seguretat. A FirAnoia tornareu a trobar les mesures següent: l’ús obligatori de la mascareta, la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, la distància mínima entre persones, la limitació i control de l’aforament del perímetre de la fira i les mesures de neteja i desinfecció. Que sigui segura, és feina de tots.

Com ho veuen, els expositors? Les ajudes per poder exposar han estat la clau de poder comptar amb un centenar d’expositors? Creus que podran fer negoci, donades les circumstàncies?

En una situació extraordinaria com aquesta hem de sumar esforços i no aturar-nos. Som conscients de l’impacte econòmic que ha provocat la pandèmia i hem ofert bonificacions econòmiques als expositors fins al 50% gràcies al suport de l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. D’aquesta manera donem un cop de mà a la promoció d’empreses i comerços, oferint un gran aparador de serveis i productes del territori als visitants.

Has tingut contacte amb altres entitats firals del país? Quin clima es respira?

Sí, a través de la Federació de Fires de Catalunya estem en contacte permanent i hi ha moltes ganes de tornar a treballar. Des d’aquest estiu tenim com a nova presidenta de la Federació la Coralí Cunyat de Girona, i estem impulsant conjuntament amb la Generalitat la represa del sector a Catalunya. Per exemple, aquesta setmana Fira Barcelona també inicia la seva activitat presencial amb el Saló d’Ocupació i el BIZ Barcelona.

No s’ha pogut fer TastAnoia, una llàstima perquè era un èxit assegurat de públic. Quines opcions heu valorat, i per què al final heu decidit posposar-la? Es podria fer a l’hivern, si es pot, clar?

El format tradicional del TastAnoia era molt complex d’organitzar amb les mesures de seguretat que hem comentat. Vam voler fer un replantejament però finalment vam decidir organitzar-ho més endavant amb un nou format. No obstant això, aquesta setmana podreu participar en sortejos de menús i productes de restauradors i cellers de l’Anoia a l’Instagram de @FirAnoia.

No puc deixar de preguntar-te sobre temes actuals de l’economia comarcal. Creus que el nostre territori ha de ser industrial i de serveis? Com veus tot el relacionat amb el nou Pla Director d’Activitats Econòmiques?

Crec que l’economia de la comarca necessita potenciar el sector industrial i els serveis, però sense deixar de banda el sector primari. A la comarca necessitem una activitat econòmica diversificada, promoure les empreses actuals i atreure’n de noves que aportin com més valor millor. També cal tenir en compte que estem vivint una transformació cap a una economia verda i circular, i la pandèmia de la COVID-19 està tenint un gran impacte i està accelerant aquesta transformació. El procés participatiu del Pla Director ha de servir per definir com i a on volem créixer en el futur. A la Conca tenim un gran capital humà i molt potencial, ara es qüestió de saber-lo desenvolupar en iniciatives concretes.