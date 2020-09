Aquest dissabte, manifestació contra el Pla Director de la Conca

En plena fase II del procés participatiu del Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena, les entitats Salvem Can Titó, Per la Conca i Unió de Pagesos han organitzat, pel dissabte 26 de setembre, “Planta’t per la Conca” per reivindicar la necessitat d’un model de creixement diferent del proposat pel pla i demanar la seva retirada. La manifestació tindrà lloc a partir de les 12 del migdia a la rotonda de “La Masia”, entre tres dels municipis de la Conca d’Òdena: Igualada, Vilanova del Camí i Òdena.

La convocatòria consistirà en un acte d’aproximadament una hora, en el qual es durà a terme la lectura d’un manifest, que s’acompanyarà de música en directe amb els grups locals “La Séptima Trastada” i “El pa de cada dia”. També comptarà amb un mestre de cerimònies per amenitzar la trobada.

En un primer moment, la trobada pretenia ser una mobilització que s’iniciés des de tres punts diferents dels municipis i confluís a la rotonda però, a causa de les normes de protecció civil derivades de la Covid-19, serà un acte estàtic. Els voluntaris de les entitats vetllaran en tot moment pel compliment de les normes de seguretat durant l’acte. Una hora abans, la policia tallarà la circulació de les quatre vies d’accés a la rotonda.