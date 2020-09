La UEA arrenca el curs amb una nova oferta formativa per a les empreses

Un dels eixos vertebrals de la Unió Empresarial de l’Anoia és la seva aposta per a la formació. En aquest sentit, la UEA arrenca aquest mes de setembre amb tot un seguit de cursos online i presencials per realitzar durant aquesta tardor, tant per a treballadors i treballadores, professionals, directius i directives, entre altres.

Es tracta d’una oferta variada per potenciar i retenir el talent a la comarca de l’Anoia; fomentar l’ocupació, garantint el benestar dels treballadors i treballadores, contribuïnt a l’adaptació dels professionals a un entorn de treball en canvi constant, amb tot una campanya de formació dissenyada a mida de les necessitats específiques de cada companyia i organització, una oferta formativa completa i avalada per professionals docents que tenen una trajectòria reputada i de prestigi.

Tenint en compte les circumstàncies actuals generades per la pandèmia del coronavirus, tots els cursos presencials s’impartiran amb totes les mesures de seguretat, distància i higiene, necessàries per als i les alumnes. A més, si es tornés a decretar un nou confinament, els cursos presencials es finalitzaran a distància.

Formació subvencionada

Entre aquests cursos es troben els de formació subvencionada, adreçada prioritàriament per a treballadors i treballadores en actiu. Les persones en situació d’atur es podran apuntar en llista d’espera i cobriran les places disponibles. Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.

En aquests cursos de formació subvencionada, es pot escollir la modalitat online o presencial. L’oferta formativa d’aquest tipus de formació és la següent: “Qualitat en el servei”, “Nòmines i Seguretat Social nivell avançat”, “Eines de coaching nivell 2” i “Comptabilitat avançada”.

Formació executiva i especialitzada, presencial i online

L’altre tipus de formació que presenta la Unió Empresarial de l’Anoia és l’executiva i especialitzada, amb possibilitat de bonificació. En aquest sentit, des de l’entitat empresarial es presenta tot un seguit de cursos que et permetran impulsar el futur i encarar la projecció i talent dels i les alumnes amb tot un ventall de possibilitats per millorar i especialitzar-se.

L’oferta formativa per aquest tipus de formació es divideix en presencial i online. Presencial és la següent: curs sobre la “Gestió de Conflictes” (20h), una formació que et permetrà identificar les situacions susceptibles de generar conflicte en l’àmbit professional, empresarial i personal. Analitzar els factors generadors de conflicte i aplicar eines eficaces de resolució de conflicte. El curs sobre “Com abordar la transformació digital a la pime” (9h), un curs que et facilitarà els coneixements bàsics de l’estat actual de la tecnologia i aportar un espai de reflexió estratègica perquè les persones participants puguin dissenyar un full de ruta de transformació digital, aplicable en el seu dia a dia.

Un altre dels cursos de formació executiva i especialitzada és el de “Finances, costos i pressupostos per a no financers” (20h), un curs adreçat a petites empreses i que introduirà conceptes econòmics i financers per poder controlar millor els negocis. Curs sobre la “Creació d’Equips d’Alt Rendiment (EAR)” amb la certificació d’EADA (12h), curs que ajudarà a aconseguir l’habilitat per treballar en equip i a dirigir amb eficàcia. I el curs de “Power BI” (16h), un curs per conèixer a fons Microsoft Power BI, una eina per visualitzar i compartir dades i informació de l’empresa.

També des de la UEA s’ofereix tot un seguit de cursos online com el curs de “Gestió de l’estrès en el teletreball”, (6h) una formació per conèixer les eines bàsiques per fer front a l’estrès. Un altre dels cursos online que s’ofereixen des de la UEA és el de “La gestió de la confiança emocional post COVID-19”, (15h) un curs que donarà les eines de gestió emocional per tal que els i les professionals facin servir els seus recursos per aconseguir equilibri i calma amb la nova etapa. També el curs sobre “Microsoft Teams” (4,5h) per treure el màxim rendiment de l’eina i millorar la productivitat. I per últim, “Com donar feedback eficient”(10h), un curs per millorar la nostra capacitat de comunicar-nos amb els altres i per dir com estan fent les coses sense criticar. Uns fonaments crucials per tenir un bon lideratge i per tenir equips units i motivats.