La Generalitat confirma com a universitari l’Hospital d’Igualada

El conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, va signar el passat divendres el decret que fa oficial, finalment, que l’Hospital d’Igualada es converteixi en hospital universitari. Aquesta resolució arriba després que tant el Departament de Salut, el Consorci Sociosanitari de l’Anoia i el Consell Rector de la Universitat de Lleida aprovessin també aquesta acreditació per l’hospital igualadí.

A l’estiu, mentre s’estaven fent les gestions per arribar a la ratificació total de l’acord, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, afirmava que aquesta designació suposaria enfortir “una columna vertebral per bastir i potenciar l’eix entre Igualada i Lleida; un eix que s’ha de potenciar i que té molt de futur i que hem de fer que aposti per la innovació, pel coneixement, sobretot per l’economia productiva, però també per un sector primari potent i al qual la Universitat doni serveis. Estem convençuts que això és el futur”.

Així doncs, amb aquest reconeixement, Igualada potencia la seva aposta pel coneixement, especialment en l’àmbit de les ciències de la salut.