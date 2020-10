La UEA, amb dubtes sobre la nova llei del preu dels lloguers

La sectorial Immobiliària de la UEA, entitat que agrupa les agències immobiliàries associades a la patronal anoienca, ha manifestat els seus dubtes respecte la nova Llei que regula els lloguers.

La llei que va entrar en vigor el 21 de setembre permet congelar i rebaixar els lloguers a 60 municipis catalans on es considera que el mercat de lloguer està tensionat. D’entre el llistat de municipis inclosos dins la declaració transitòria d’àrees amb mercat d’habitatge tens s’hi inclou Igualada com a únic municipi de la comarca de l’Anoia.

Cal tenir en compte que aquesta llista de municipis no és tancada sinó que s’hi podran afegir aquells municipis en què el preu del lloguer creixi de manera sostinguda i superior a la mitjana del país.

Aquesta nova Llei regula el preu de lloguer dels pisos a través de l’índex de referència calculat per la Generalitat i afectarà a tots els nous contractes de les ciutats que entrin dins el paràmetre de zona tensionada, però també es preveuen excepcions com és el cas de pisos de nova construcció o en els que s’hagin fet obres de rehabilitació, no incloses les obres de manteniment, i de propietaris que cobrin fins a 2.000 euros mensuals. La llei també preveu sancions pels propietaris en el cas d’incompliment d’aquesta normativa .

Segons els agents immobiliaris, aquesta nova llei trasllada als propietaris la ineficiència de les administracions públiques per a la creació d’habitatge social i considera que hagués estat millor poder fer una reforma de polítiques d’habitatge de manera consensuada amb els diferents agents implicats ja que aquesta llei no resol el problema real d’habitatge social.

A més el fet de limitar els preus de lloguer pot comportar que els propietaris no lloguin els seus habitatges i acabin posant-los a la venda amb la qual cosa encara es reduirà més el mercat de lloguer i per tant difícilment es resoldrà el problema de la manca d’habitatge.

Si bé creuen que és positiu aplicar mesures per limitar el preu del lloguer en el moment de la renovació de contractes amb l’objectiu d’evitar un augment desproporcionat del lloguer pel cas que s’hagi de renovar.

També opinen que hauria de ser mes estricte pel que fa a les obligacions del llogater, donat que es donen molts abusos especialment que fa al mal ús dels pisos, impagats i ocupacions, que en augmentat considerablement els darrers mesos.

La sectorial immobiliària de la UEA organitzarà, en els propers dies, una xerrada amb un expert per aclarir dubtes sobre les novetats que aporta aquesta nova normativa pel sector.