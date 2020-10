Encarna Medina: Empodera’t, creix i projecta’t

Sector: Assessorament empreses

Ubicació: La Torre de Claramunt

Any fundació: 2005

Encarna Medina és coach, consultora i formadora. Aquest 2020 celebra 15 anys de la fundació del seu negoci que es basa en acompanyar i dinamitzar amb vitalitat la transformació de persones i organitzacions cap a un canvi positiu i rendible, posant focus en el talent natural tant del líder com de l’equip.

Era l’any 2005. L’Encarna Medina va decidir sortir de la zona de confort del despatx de la prestigiosa empresa on treballava des de feia anys, i va decidir complir els seus objectius més personals, fent despertar la seva vocació i emprenent, en aquest sentit, el seu propi negoci.

De fet, això d’emprendre ja ho duu a la sang i a l’ADN: “El meu pare era un emprenedor en els seus temps i jo, de ben jove al seu costat ja vaig veure de manera clara quines eren les meves aptituds i ganes d’aprendre constants; però també, les d’ajudar a les persones. Ser qui soc avui dia ho dec a la meva família i als meus mentors”, relata Medina.

La missió professional de l’Encarna és acompanyar i guiar tant a tu com al teu equip i la teva organització cap a la meta òptima, rendible i positiva que us alineï a tots cap a la vostra verdadera missió individual i/o col·lectiva: “Tots som persones capaces d’aconseguir el nostre propòsit de vida, quan comprenem i ens comprometem amb la nostra verdadera missió vital”, explica Medina. A més, també és coautora del llibre: “Valores: La brújula para personas y organizaciones de futuro”.

El coaching empresarial s’ha convertit un must have per a totes les empreses: cada cop n’hi ha més que estan interessades a conèixer de prop les tècniques i les eines per tal de motivar i ajudar a l’equip humà de la seva companyia. Enguany, Encarna Medina ja celebra 15 anys de la seva aposta i de fer realitat el seu somni: prosperar i consolidar el seu negoci, basat a ajudar a impulsar i fer créixer el dels altres, escoltant, motivant i empoderant, a través de l’experiència i la formació continuada, i treballant per a clients com l’administració pública, pimes i multinacionals.

I així, Medina va llençar-se a la piscina per fundar el seu propi negoci, basat a ajudar a transformar a les persones i a les empreses, acompanyant a líders, posant focus a l’estratègia vital i entrenant el talent.

I és que segons Medina, “El talent és innat, però sense posar-hi consciència i dedicació, no podrem experimentar els resultats que tots podem i estem cridats a obtenir en el nostre camí de vida. La satisfacció de comprendre des del raonament i el cor quin és el nostre talent natural i dirigir-lo al nostre favor, al servei de les nostres famílies, empreses i comunitats, és la drecera més directa i fiable a la vida plena”, explica.

D’altra banda, Medina afirma que “Estimo honestament i profundament la comarca i vull contribuir a la seva transformació i ara amb tot el que està passant, més que mai”.

Transformar-te al bell mig de la natura, a la Torre de Claramunt

Sessions de coaching vital, Walk & Talk, un programa de sessions de coaching en format camina i parla, amb una durada aproximada de 2 hores. Encarna Medina ha creat i desenvolupat diversos programes i metodologies de treball, basades totes elles en la seva extensa trajectòria professional. En un entorn incomparable, envoltat de bellesa i natura, camines, respires i t’inspires mentre l’Encarna Medina et guia per posar-hi focus i acció a la teva meta de canvi i creixement, camí de la transformació.

Consultoria: Pla Camí, Pla de Canvi i Millora, basat en consultoria, formació i coaching adreçat a líders humanistes i conscients preparats/des per fer un salt qualitatiu en la forma de gestionar persones i entrenar el talent propi i del seu equip. Té una durada de 9 a 18 mesos. El programa afavoreix per tal que les persones se sentin colíders del projecte, s’impliquin, cooperin i passin a treballar com un veritable Equip d’Alt Rendiment

Formació: M&A, Motiva’t i Activa’t. Et permetrà millorar i desenvolupar les competències i habilitats en els següents àmbits: la gestió del temps i emocional, la comunicació activa i positiva, la resolució de conflictes i liderar el talent natural

Coaching executiu: #diaòptim. Metodologia creada per Encarna Medina. Aquest programa de capacitació i entrenament personal i professional de 6 passos, t’ajuda a evitar el caos i l’estrès de la rutina diària. Et connecta amb el teu propòsit vital i t’empodera a través de l’autoconeixement i la incorporació d’hàbits que et permetin viure òptimament en equilibri i plenitud.

El passat dia 13 d’agost Medina va presentar la metodologia a les xarxes de la mà de la reconeguda presentadora i (tot i que es coneix menys) gran coach, Anne Igartiburu, qui va brindar l’ocasió de parlar sobre quina és la “fórmula del dia òptim” en el seu espai a Instagram “charlas con” que podeu consultar en el canal de YouTube o en el canal Charlas con Valor d’Encarna Medina.

AV2 “Accions Valuoses”. Una rutina de 6 passos per empoderar-nos amb les comunitats més connectades a nosaltres, per contribuir també en un empoderament col·lectiu i social”

SOFIA, un programa en clau femenina per a dones, per fusionar l’èxit personal i professional de la dona empresària o emprenedora.