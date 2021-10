La Torre engega la tercera edició dels pressupostos participatius

L’Ajuntament de la Torre de Claramunt obre a la ciutadania la decisió sobre a què destinarà 35.000 euros del pressupost municipal per tercer any. Després de comptar amb un gran èxit de participació als darrers pressupostos, la nova edició dels pressupostos participatius ofereixen la possibilitat de repartir aquest import en dos projectes que no han de superar els 17.500 euros cada un.

Poden presentar les seves propostes totes aquelles persones majors de 16 anys que estiguin empadronades al municipi o que hi tinguin una segona residència. S’han de registrar dins del termini establert al web Participa 311 de la Diputació de Barcelona, espai en què també es faran les votacions un cop els serveis tècnics de l’Ajuntament hagin valorat i validat les propostes presentades.

Aquestes propostes estan limitades a allò que sigui de competència municipal i que es pugui dur a terme en espais municipals oberts al públic en general, han d’estar referides a inversions, no han de suposar un manteniment excessiu ni requereixin personal per al seu funcionament, i han de ser per a tot el poble o per a una majoria i que tothom en pugui fer ús. També cal que siguin sostenibles, respectuoses amb criteris d’inclusió social, equitat i drets humans, que compleixin la normativa vigent i que es puguin avaluar econòmicament.