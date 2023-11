La tecnologia catalana del ‘big data’ aterra a l’Orient Mitjà

PUE, firma catalana especialitzada en l’àmbit del machine learning i el big data, activa una nova via de negoci amb l’aterratge a l’Aràbia Saudita. Fundada l’any 1998 per Javier Domínguez, enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, en els darrers mesos, el grup s’intenta posicionar en un mercat estratègic. Segons dades de la consultora Mordor Intelligence, de cara al 2026, la previsió és que l’univers del big data generi un moviment de 800 milions d’euros a la regió. “A Orient Mitjà estan molt enfocats a digitalitzar les seves empreses, i per aquesta raó s’han obert un ampli ventall d’oportunitats”, explica Paula Garcia, responsable de Màrqueting de PUE, en una conversa amb VIA Empresa.

L’aventura empresarial a l’Aràbia Saudita s’ha realitzat amb la col·laboració de la firma local Datain, d’aquí que, oficialment, la societat rep el nom de PUE Data. Des de l’any 2015 fins a l’actualitat, l’univers PUE ha centrat els seus esforços cap a l’optimització de processos, la disminució de despeses, el transport públic i el sector energètic, entre d’altres. “Som experts en escenaris crítics de dades”, apunta la directiva de PUE. Les principals seus estan situades a Barcelona i Madrid. Concretament, la capital catalana acull 31 dels 140 treballadors i treballadores del conjunt del grup.

Tal com recull el Baròmetre de la Innovació a Catalunya, durant el 2022, el 35% de les empreses han incrementat les seves inversions per accelerar la transformació digital. Les tecnologies més incorporades són el big data i la intel·ligència artificial. Durant el període 2016-2020, Catalunya va captar uns 600 milions d’euros d’inversió estrangera en big data (70% del total de l’Estat).

Unes empreses que han generat una ocupació de 2.500 persones. Un cop superats els efectes més directes de la pandèmia del coronavirus, PUE va registrar una facturació de 16,3 milions d’euros. Aquesta xifra representa un increment d’un 65% en comparació amb el 2021. Mordor Intelligence també apunta com les dades han de ser un element catalitzador d’un nou desenvolupament de ciutats sostenibles i automatitzades a l’Aràbia Saudita.

Les oportunitats a la resta de mercats

Més enllà de l’Orient Mitjà, PUE no desconnecta de la resta dels seus mercats: Bèlgica, Alemanya, Països Baixos, Portugal, Itàlia i Oman. “Sempre, el nostre objectiu principal ha estat la democratització de la formació tècnica a les millors tecnologies”, descriu Garcia. La captació de talent i la formació interna o externa cap al client és un altre dels grans puntals del negoci del grup.

A partir de dades facilitades per PUE Data, un 60% de les persones que participen en els programes de formació en big data són contractats. De fet, de cara al 2024, l’empresa activarà una segona edició d’aquest projecte educatiu. En clau, un altre cop de l’Aràbia Saudita, el negoci del big data està estrictament lligat al món del software, les telecomunicacions, el comerç minorista i les institucions públiques.

Malgrat les oportunitats dels països del petroli, el 53% del negoci mundial del big data es queda als Estats Units. El tros de pastís de Catalunya s’encamina cap a les empreses d’anàlisi de dades, l’e-commerce, la salut, les finances o l’alimentació. En paral·lel, l’ecosistema de casa nostra guanya molta potencialitat amb les aliances dels centres formatius i l’administració pública. Tal com publica l’Startup Heatmap Europe, Barcelona s’ha consolidat com la segona ciutat europea on fundar una firma emergent. La capital catalana lidera la classificació per darrere de Berlín i per davant de París i Amsterdam. El rànquing analitza les tendències dels ecosistemes europeus, a partir de les preferències dels emprenedors ubicats a ciutats que superen els 250.000 habitants.