En un món laboral en constant evolució i cada vegada més competitiu, és essencial que les empreses es mantinguin a l’avantguarda per atraure, fidelitzar i desenvolupar el talent més prometedor de la Generació Z, uns natius digitals nascuts a partir del 1995 que desafien les estratègies tradicionals dels recursos humans. I que han provocat més d’un maldecap a les empreses més tradicionals. Pista: són creatius, directes, pràctics, odien les jerarquies, valoren un bon salari i necessiten plasmar la seva opinió en cada moment.

Com els podem conèixer més a fons? Cristina Salvador, fundadora de Both. People & Comms, apunta a la jornada Generació Z Employer Branding celebrada a Foment del Treball, que tenen grans inquietuds i necessiten que la seva feina tingui un sentit. És a dir, els agrada crear, influir, canviar constantment i no avorrir-se. “Si a un membre de la Generació Z li parles d’un pla de carrera de 10 anys, surt corrent”, continua Salvador. Necessiten sentir-se lliures.

Un altre aspecte interessant té a veure amb la cerca de connexions, relacions personals i socialització vital a través de la feina. Tot i que la majoria de les generacions han apostat per millorar la seva salut mental (sobretot amb la pandèmia de la covid 19), és la més jove que se sent connectada amb la cura personal, el benestar i l’equilibri. És a dir, exigeixen que l’organització tingui un entorn divers, inclusiu i volen un salari vinculat als resultats, que sigui coherent amb el que fan. I el més curiós: són una generació amb una àmplia activitat productiva i artística.

Un dels canvis que més ha sobtat als recursos humans d’una companyia té a veure amb l’opinió. Clara Gil, especialista en diversitat, cultura i compromís de recursos humans de Pepsico, destaca que “els més joves no tenen cap problema en compartir la seva opinió de forma oberta en qualsevol moment, fins i tot davant dels seus responsables”. I així ho complementa Emili Serra, responsable de comunicació de Persones d’HP, “són natius digitals i han tingut accés a la informació des de ben petits. Són molt conscients del que succeeix al món”.

Com retenir els més joves?

La Generació Z és molt exigent i busquen que l’empresa els representi, des del propòsit, als valors i la cultura d’aprenentatge. Laura Valldevilamaró, directora de persones i cultura organitzacional de Tous, té clar que “el procés de selecció ha de ser àgil, amb comunicació transparent”. Es tracta de perfils molt ben informats, com s’ha esmentat anteriorment, i sempre buscaran opinions de l’organització a través de diverses plataformes o antics treballadors. Els agrada el mentoratge i també tenir l’opció de “fer cafès amb la directora de màrqueting, de vendes o el mateix CEO”. L’experta de Pepsico afegeix que són impacients, directes i no entenen que “es tardi dos mesos a prendre decisions vitals”.

La intergeneracionalitat: dels nascuts a la guerra fins als més joves

Com es poden incloure i complementar cinc generacions en una companyia? Gil té clar que en una empresa no hi ha “bons i dolents” és a dir, és un tema de diversitat. Tanmateix, també hi ha biaixos de gènere i d’edat i cal un exercici molt profund per valorar a tothom. A més, un altre element a tenir en compte és el feedback diari en les seves tasques, ja que volen un feedback immediat. Volen cocrear junts i això pot ser essencial per avançar entre tots. Per tant, és important oferir el que volen, ja que no tenen problemes en marxar a noves companyies perquè són perfils molt pràctics. Curiosos, inquiets, viatgers i sense etiquetes. Tenen una actitud realista davant la vida i “han vingut per revolucionar-ho tot”.