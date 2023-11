Tous comença els actes de la Festa Major

Sant Martí de Tous va encetar la seva Festa Major, com ja és habitual, amb l’Hivernal Panna El Bandoler, que enguany celebrava la seva desena edició. Tot i el vent que bufava el passat cap de setmana, els participants van gaudir com mai de l’entorn natural del municipi. La cursa, organitzada pels Pannes, amb el suport de l’Ajuntament, va comptar amb una gran participació de corredors i ciclistes, que va permetre, com cada any, poder entregar una recaptació a l’Associació Espanyola del Síndrome de Wolf-Hirschhorn, enguany ha estat una aportació de 300€. El cap de setmana es va completar amb un sopar popular, una competició de bitlles, un taller i concert a càrrec del Cor de Gòspel, espectacles, cinema i una activitat per conèixer el jaciment de Cal Sitjo a càrrec de l’Ajuntament, els Amics de Tous i l’IPHES.

Després d’aquest cap de setmana per escalfar motors, al municipi li espera un nou cap de setmana farcit d’activitats de carrer, tradicionals, solidàries, esportives i culturals, entre d’altres, que tindran lloc des del divendres 10 al diumenge 12 de novembre. L’Ajuntament de Tous ha treballat els darrers mesos, juntament amb la Comissió de Festes dels 50 anys -enguany persones nascudes el 1973-, per preparar un conjunt d’actes amb el suport de diverses entitats.

Divendres 10

L’ajuntament, amb la col·laboració especial de l’AFA del CEIP Cérvola Blanca, han organitzat un esmorzar que donarà tret de sortida al segon cap de setmana de festa major. L’esmorzar serà el divendres a les 10:30h del matí a la plaça Major (Manel M.Girona). Durant tot el dia, s’han organitzat obres de teatre, espectacles i tallers per a tots els públics. A la tarda també s’estrenarà l’exposició ‘Racons: Joguines dels avis. L’escola d’abans’ a la sala Camil Riba. Al vespre, serà el torn del mític sopar popular que dona inici del Cercabirres, el tirador de cervesa i cercavila ambulat pels carrers de Tous, amb proves i diversió assegurada amb la banda Bandsonats en directe. L’acte s’iniciarà a partir de les 20:30h al Sindicat de Tous i finalitzarà al Local Municipal Ateneu, on es podrà gaudir d’un concert de Festa Major per a totes les generacions.

Dissabte 11

Dissabte, 11 de novembre, tindrà lloc la Cercavila musical pels carrers del poble a partir de les 9.45h del matí i anirà càrrec dels Grallers d’Igualada. Després de l’Eucaristia, que se celebrarà a l’Església de Tous, amb una missa en honor a Sant Martí, patró del municipi, tindrà lloc el Ball de Faixes. Per segon any consecutiu es reviurà l’antiga tradició de dansar-lo dins l’Església. Seguidament, hi haurà una cercavila pels carrers de Tous, amb inici a la plaça de l’Església fins a la plaça de Fàtima, amb la participació del Ball de Faixes de Tous, els gegants i capgrossos de Tous, acompanyats dels Grallers d’Igualada. També dissabte, hi ha programada la ballada de Sardanes i un aperitiu popular a la plaça de Fàtima i a l’hora de dinar s’ha organitzat el primer concurs de paelles al carrer Sant Valentí. A la tarda, cinema al Casal de Tous i obres de teatre a La Casa del Teatre Nu. Tampoc hi faltaran els inflables per a la canalla que estaran de 16 a 18h a la plaça de Fàtima. Al vespre, se celebrarà el Correfoc amb els Diables de Santa Caterina i el Mal Llamp d’Igualada. El dia finalitzarà amb un sopar i ball de Festa Major al local municipal Ateneu, a càrrec de Remember Music Show amb un repàs de cançons dels 70s, 80s i 90s.

Diumenge 13

Diumenge, últim dia de la celebració, començarà amb l’eucaristia de les 11h del matí i tot seguit, els Moixigangers d’Igualada actuaran a la plaça 1 d’octubre, a les 12h del migdia. A la tarda, es disputarà el trofeu de Festa Major a les 17h, amb un partit entre la UE Tous i la UE La Llacuna. Aquella mateixa tarda, hi ha programat l’espectacle “L’elixir de la veritat”, a càrrec de la companyia BAT de Tàrrega. Es podrà veure a les 18h al Casal de Tous. Durant els dies de Festa Major hi ha previstes altres activitats infantils, de cinema, teatre, exposicions, … El programa complet es pot consultar al web municipal www.tous.cat.

El consistori vol agrair i destacar la participació i implicació de totes les entitats i associacions que formen el poble de Tous: a la Comissió dels 50 anys, el Jovent del Cercabirres, Jovent amb Canes, la Comissió del Panna, del Ball de Faixes, la col·laboració dels Amics de Tous, de la UE Tous, de l’AEiG Movi de Tous, de la Casa del Teatre Nu i totes les entitats de la comarca que ajudaran a fer que el municipi visqui una festa major farcida d’activitats.