La Setmana de l’Ocupació posarà el focus en l’espai de trobada que uneix oferta i demanda de feina

Per 9è any consecutiu, l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia organitzen el Prepara’t, la Setmana de l’Ocupació d’Igualada i que tindrà lloc del 16 al 20 de novembre a la ciutat. Degut a les circumstàncies actuals generades per la pandèmia de la COVID-19, l’edició d’enguany es realitzarà a través d’una plataforma digital.

Durant la presentació d’aquesta edició als mitjans de comunicació, el regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé, ha mostrat la seva satisfacció d’organitzar novament el Prepara’t, “un fet que constata la seva consolidació i que és a la vegada, una mostra que aquest projecte és molt important i necessari per a la ciutat, sobretot, davant la situació econòmica i empresarial generada per la pandèmia de la COVID-19”.

Igualada registra 2.813 persones aturades

En aquesta línia, el regidor ha especificat que en l’actualitat, la comarca de l’Anoia té un atur registrat del 16% amb una representació d’un total de 8.731 persones aturades a la comarca. A la ciutat d’Igualada, el percentatge d’atur registrat és del 14,70% i que equival a 2.813 persones aturades. Marcé ha afirmat que tant des del consistori com des de la patronal, “ens preocupa i ens ocupa la situació dels nostres ciutadans, treballadors i treballadores i les empreses de la ciutat i acompanyar-los i ajudar-los en tot el que estigui a les nostres mans davant aquestes circumstàncies. La situació de la COVID-19 ha obert les portes a un nou model de treball i noves maneres de treballar que comporta molts reptes, com la necessitat vital de les eines informàtiques, ja sigui per teletreballar o per fer una entrevista de feina i amb el Prepara’t volem posar fil a l’agulla a tot això. També els volem ajudar a conèixer de primera mà les tendències del mercat laboral, motivar-los en la recerca de feina, i que puguin rebre els millors consells de la mà de professionals especialistes en el seu àmbit. I especialment, volem posar èmfasi en ajudar a assolir els canvis actuals produïts per la COVID-19 i ensenyar com de les dificultats es poden convertir en oportunitats en la recerca de feina”, ha afirmat el regidor.

Prepara’t: Crear ocupació i prosperitat, actual i futura

Tanmateix, la gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia, Paula Arias ha exposat que perquè les empreses siguin més competitives en els seus mercats, “necessitem professionals competitius i experts. És per això que des de la UEA agraïm la mà estesa amb l’Ajuntament d’Igualada, i el poder unir ocupació i empresa, per donar resposta a una necessitat empresarial, i brindar oportunitats de treball” i també ha afegit dient que “hem de seguir implicant-nos amb la societat, a través de projectes socials, amb la voluntat d’ajudar a inserir laboralment a les persones que estan en situació d’atur o que simplement, volen un canvi a la seva vida professional. Hem de fer tot el possible per ajudar a crear ocupació i prosperitat, actual i futura i el Prepara’t, sense cap mena de dubte, és el millor escenari per donar les eines a la societat per trobar feina”.

El Prepara’t d’enguany pivotarà sobre dues propostes clarament diferenciades: en primer lloc, el dilluns 16 i el dimarts dia 17 de novembre, es dedicarà a accions i sessions formatives gràcies a les ponències de diversos ponents de renom en l’àmbit de la motivació, els recursos humans, l’empresa i l’ocupació com: Marta Zaragoza, Mónica Mendoza i Carlos Bella. I el dimecres 18, dijous 19 i divendres 20, tindrà lloc una vegada més, el Connecta: el punt de trobada entre empreses que cerquen personal per a les seves empreses i persones que busquen feina.

Torna el Connecta: l’espai de trobada entre oferta i demanda de feina

Seguint l’èxit de la darrera edició, el Prepara’t d’enguany tornarà a comptar amb el punt de trobada entre empreses que cerquen personal per a les seves plantilles i persones que busquen feina. L’any 2019 només es va dedicar un sol dia al connecta, i gràcies a la seva bona acollida per empreses i treballadors i treballadores, enguany el Connecta comptarà amb tres dies.

Pel que fa a l’acollida d’enguany d’aquesta iniciativa, Arias ha afegit dient que “a data d’avui, tenim empreses interessades en participar al Connecta, en la que ens demanen fins ara, 16 perfils que cerquen les empreses”. En aquest sentit, les vacants són les següents: programadors, caps de projectes, operaris de manteniment amb experiència en processos industrials, operari repartidor de producte, camioner, responsable logístic, administratiu amb idiomes, tècnics de producció, enginyers mecànics, directors de logística. En la mateixa línia, la gerent de la Unió Empresarial de l’Anoia ha animat a les empreses anoienques a participar en aquesta edició per presentar les seves ofertes laborals.

El Connecta funcionarà a través d’un llistat a la web de la Unió Empresarial de l’Anoia i les persones interessades s’apuntaran prèviament a través d’un formulari on indicaran el nom de l’empresa i la vacant que volen apuntar-se per poder fer l’entrevista online. Des de l’organització, se’ls assignarà una hora per a fer l’entrevista i se’ls informarà de la part tècnica de la connexió. Prèviament, l’organització del Prepara’t haurà coordinat i donada una cita prèvia a les persones interessades a entrevistar-se amb les empreses.

Totes les activitats del Prepara’t es realitzaran de forma virtual. Per conèixer els detalls de la plataforma, cal inscriure’s prèviament. Les inscripcions al Prepara’t s’han de realitzar a través de la pàgina web de la Unió Empresarial de l’Anoia www.uea.cat especificant el dia i l’activitat a la qual es vol assistir, i bé, per mitjà de correu electrònic a uea@uea.cat o per telèfon al 93 805 22 92