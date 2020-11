Entrevista a Carolina Ortiz, directora de màrqueting i comunicació de Tminis

Em dic Carolina Ortiz, vaig néixer a Medellín, Colòmbia. Fa set anys que visc a Catalunya. Fa quatre mesos que visc a Igualada amb la meva parella. He estudiat Màrqueting i vaig venir a Catalunya a especialitzar-me en direcció d’art. Vaig veure que la creativitat tenia molt a veure amb les vendes. Estic acabant un màster en direcció de màrqueting i vendes.

Com neix la Campanya “Tots som herois”?

Neix amb la idea de retre homenatge a totes les persones que han estat, i estan, lluitant contra la covid-19, atenent des de primera línia als afectats. El concepte “tots som herois” neix del convenciment que cada persona ha estat heroi: els sanitaris envers els malalts, els pares envers els fills, els fills envers els pares… totes les persones podem ser herois en funció del nostre comportament envers els malalts. Tots, des de la nostra professió o des del punt on ens tronem, des del dia a dia, tots podem ser herois.

Tminis fabrica petites reproduccions de futbolistes, pilots de motos… com sorgeix la imatge de la infermera i l’infermer?

A l’estar immersos en la situació sanitària que va arribar de sobte, vàrem decidir aportar en nostre granet de sorra per ajudar a superar la difícil situació que vivim: fer ninos. Així va sorgir la idea del supersanitari que ja està al carrer i també va sorgir la idea del bomber, el policia, el farmacèutic… tots els que aniran sortint dins de la campanya Tots som herois. El supersanitari i la supersanitària és el que vàrem fer durant el confinament.

Tots els personatges portaran la capa vermella que porten els supersanitaris?

Sí. La capa és un petit distintiu que els acosta al personatge de Superman perquè en aquests moments, tots desenvolupem els nostres poders. Volem que la capa esdevingui un símbol d’herois reals. D’herois que tenim al nostre voltant.

Quan tens la figureta a casa què en fas?

És una figura simbòlica que ens recorda l’esforç de tanta gent que lluita per preservar-nos la vida i la salut. És un vincle emocional que ens permet col·laborar també econòmicament en la lluita contra el coronavirus.

On van els beneficis de la campanya “Tots som herois”?

A les tres fundacions que formen part del projecte: Hospital Clínic, Hospital La Paz i la fundació Lluita contra la sida i les malalties infecciones. És una continuació de la campanya #joemcorono. Com més diners hi hagi, més es podrà investigar sobre la covid i altres malalties infeccioses.

També participaran a la Marató de TV3.

Estem parlant amb la direcció de la Marató per veure quina és la millor manera de participar-hi. Posarem una de les nostres figures gegants a la porta de TV3

Hem pogut veure a la televisió una figura de la supersanitària de sis metres d’alt a la plaça Callao de Madrid. Les figures gegants dinamitzen la venda de ninos?

I tant! L’hem plantejat com un itinerari per les principals ciutats de l’estat. Hem començat a Madrid, ara la portem a Lleida, després vindrà a Barcelona i seguirem cap a les ciutats on la demanin. És força complicada de moure, però val la pena fer-hi partícips de la campanya a tothom.

També tenen figures de dos metres.

Sí. Les posem a les portes dels hospitals, també de forma itinerant. La gent interactua amb la figura gegant i ho penja a les xarxes, incrementant la potència de la campanya solidària.

On es poden comprar els superherois?

Tenim venda directa per internet – www.tmins.com – perquè les botigues estan tancades i estem en procés que es vengui també a les farmàcies i a les botigues dels hospitals.

Qui ha dissenyat les figures?

Tant la figura, el packaging i l’estratègia de la campanya han sortit de la nostra empresa aquí a Igualada.

Vostè es nascuda a Colòmbia. Com arriba una noia colombiana a Igualada?

Porto set anys treballant a Catalunya, primer a Terrassa, després a Barcelona i ara a Igualada. Hi vaig arribar contractada per Imex Licencing Group, propietària de Tminis on també hi treballa la meva parella. Vivia a Barcelona però tenia ganes de trobar un lloc més tranquil i amb més qualitat de vida i vaig acceptar la feina a Igualada.

Tminis fa figures d’esportistes molt populars com Messi o Marc Márquez. Què es ven més, les de Messi i Márquez o els supersolidaris?

Es venen molt més els supersolidaris.