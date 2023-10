La política útil per a Igualada

Vivim moments en els quals la política està en entredit perquè alguns l’han convertit, malauradament, en un camp de fang on l’objectiu és fer-hi caure l’adversari i competir per veure qui té més força, qui la diu més grossa i qui crida més. Sincerament, crec que això no fa cap bé ni a la política, ni als seus representants ni als seus representats: la ciutadania. A nivell municipal sempre hem concebut, i així ho fem des del grup d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta), que la política ha de servir per solucionar els problemes reals de la gent tot promovent un espai on el soroll, les paraules gruixudes i la cridòria quedin substituïts per les propostes, l’acord i les solucions. En definitiva, que es practiqui la política útil. I en aquest sentit, aquests darrers dies el nostre grup hem donat cinc mostres, en només dues setmanes, que la política útil és possible i necessària i que quan es practica té resultats palpables per a la ciutadania d’Igualada.

La jornada de treball a Madrid per accelerar les inversions de millora a l’autovia A-2 amb la ministra de Transports Raquel Sánchez n’és un exemple. Juntament amb l’alcalde de la ciutat i representant l’Ajuntament, hem demanat i aconseguit el compromís del Ministeri a fer aquestes inversions i, sobretot, a construir el trèvol de connexió de l’A-2 amb les carreteres C-37 i C-15 tot convertint la nostra ciutat i comarca en una gran cruïlla de camins que ens farà més competitius.

Aquests dies si passeu pel carrer de Sant Carles, just al costat del Viu B1, veureu com ja han començat les obres dels 12 pisos públics municipals de lloguer assequible que aniran destinats a garantir el dret a l’habitatge per aquelles persones i famílies que ho necessiten. Es tracta d’un altre exemple de política útil, ja que és una promoció que Igualada Som-hi vam aconseguir impulsar des de l’oposició gràcies als diferents acords de Pressupost del darrer mandat. Seran una realitat d’aquí poc més d’un any i representen un abans i un després perquè és la primera promoció d’habitatge públic que es fa a Igualada després de dotze anys, ja que el govern de Junts no n’ha fet cap fins que no els ho hem exigit.

També estem contents d’haver contribuït a que Igualada tingui un Pla Local de Seguretat. És un document que la ciutat no tenia i que estava pendent de redactar-se des de l’any 2012. De seguida que vam conèixer aquesta situació vam denunciar l’absència d’aquest Pla tan necessari i que Junts no havia fet. Vam reclamar la seva redacció, amb una votació que vam portar al Ple de l’Ajuntament que va quedar aprovada i el govern ha complert. Després de dos anys, ja és una realitat.

Entre les moltes mesures que hem aconseguit impulsar gràcies a condicionar els diferents pressupostos de l’Ajuntament dels darrers anys, hi ha les targetes de compra local per als joves de la nostra ciutat: els iBons Joves. S’han presentat aquesta setmana i els hem ideat per promoure l’hàbit de comprar al comerç local dels més joves. Són un vals de compra que esperem que serveixin a una generació acostumada a comprar per internet a descobrir les botigues de la nostra ciutat i fer les compres aquí.

La cinquena mesura de política útil són les obres per retornar la Pediatria al CAP de l’Estació. Fa dos anys vam destapar aquest tema amb la denúncia pública de la situació i acte seguit amb votacions a l’Ajuntament i al Parlament tot instant a la Generalitat a acabar amb aquesta injustícia i greuge per moltes famílies que han de desplaçar-se a Vilanova per portar els seus fills i filles al metge. La Pediatria és un servei que necessita de la màxima proximitat, ja que l’usuari hi ha d’anar acompanyat, per tant no vam parar de reclamar el retorn de la Pediatria fins que no hi va haver el compromís de fer-ho.

Cinc accions en dues setmanes que són cinc exemples de política útil. La que fem Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) a l’Ajuntament de manera serena. Evidentment, voldríem fer-la des del govern però mentre no governem, el nostre compromís i treball per Igualada el fem amb les eines que tenim, que són les de ser el primer grup de l’oposició. I això vol dir ser contundents i oposar-nos a allò que no compartim però també vol dir tenir capacitat per sortir de la nostra zona de confort i, enlloc de limitar-nos a dir que no a tot, buscar la manera d’impulsar polítiques del nostre model de ciutat a través de la negociació i l’acord. Per això estem en política: per fer feina per Igualada i la seva gent.