La coral mixta d’Igualada actuarà dissabte a Montserrat

En commemoració del 50 aniversari de la mort de Pau Casals, el pròxim dissabte, 21 d’octubre, a les 21.00 hores, s’interpretarà a la basílica de Montserrat la versió per a orgue de Klaus Rothaupt. L’entrada serà lliure i a partir de les 22:50 hores es podrà veure a través de les TV de La Xarxa. I en directe per Montserrat Ràdio i TV.

La Federació Catalana d’Entitats Corals, FCEC i l’Abadia de Montserrat organitzen conjuntament aquest concert. Serà la culminació d’un projecte iniciat en plena pandèmia, on els cors que cantaran a Montserrat —més de 200 cantaires— es reuniran per primera vegada des que van enregistrar la peça per separat el 2020, i que en una versió reduïda va ser emesa per TV3 i el Canal 33.

Els solistes seran: Elena Copons, soprano, Gemma Coma-Alabert, mezzosoprano, David Hernàndez Anfruns, tenor, Xavier Mendoza, baríton i Pau Bordas, baix.

La Coral Mixta d’Igualada, juntament amb la Coral Canigó de Vic, la Coral Càrmina de Barcelona, el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, la Coral Polifònica de Puig-reig i l’Orfeó de Sants de Barcelona serem els cors per a l’ocasió.

Estarem acompanyats a l’orgue per Mercè Sanchís i dirigits per Daniel Mestre Dalmau.

Amb aquest concert l’abadia de Montserrat i la FCEC s’adhereixen a la commemoració dels 800 anys del primer pessebre que es va fer a Greccio.