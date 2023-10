Cicle d’activitats sobre Transició Energètica i Habitatge Sostenible

A la Vall de la Riera de Carme ens preparem per acollir un cicle d’activitats centrades en la transició energètica i l’habitatge sostenible. Aquesta sèrie d’esdeveniments, que consta de dues jornades, està programada per al mes d’octubre i novembre, i té com a objectiu educar i inspirar la població en matèria de sostenibilitat i energia renovable. Les activitats són lliures i gratuïtes.

Es tracta d’una acció recollida en el Pla estratègic de desenvolupament de la Vall de la Riera de Carme. Incentivar la transició energètica en municipis rurals permet augmentar la seva independència energètica i no haver de dependre de fonts d’energia externa. Per altra banda, permet estalviar econòmicament mitjançant l’ús de fonts d’energia renovable, estabilitzant els costos energètics. A més, la transició contribueix a la sostenibilitat ambiental, preservant els entorns naturals i reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per tant, aquest canvi energètic no només millora la resiliència dels municipis rurals, sinó que també promou un futur més sostenible i econòmicament viable per a les seves comunitats.

ACTIVITATS

10-11:30h. Taller Optimització dela factura elèctrica i contractació d’energia verda.

11-13h. Taller de Forn Solar per a infants.

12-13h. Xerrada ‘Comunitats energètiques i habitatge sostenible’.

13. Vermut popular i Tast de pizza feta al forn solar.

Durant tot el matí: Exposició ‘Tu tens la paraula’ cedida per l’ICAEN.

Tots els talles es realitzaran al Casal de Carme.

18 de novembre. 10-13h. (Can Moreí, Orpí). Casos pràctics de masies sostenibles.