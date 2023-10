La nova campanya “Escapa’t a l’Anoia” promou la comarca com a destí ideal per a escapades

El departament de Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia, Anoia Turisme, presenta la seva nova imatge per promocionar la comarca com a destí ideal per a escapades. Sota l’eslògan “Escapa’t a l’Anoia”, aquesta campanya renovada té com a objectiu convidar els visitants a gaudir d’una àmplia gamma d’activitats, el ric llegat històric, la bona gastronomia de proximitat i molt més. Tot això, focalitzant cada missatge amb un perfil diferent de visitant: família, colles, parelles, esportistes, etc.

Seguint l’èxit de campanyes anteriors, aquesta nova iniciativa té un enfocament especial en la segmentació del públic objectiu al qual es dirigeix. Reconeixent que cada visitant és únic i té unes expectatives diferents, la campanya “Escapa’t a l’Anoia” busca adaptar-se a les preferències individuals, oferint experiències personalitzades per a cada tipus de visitant.

En aquest sentit, la nova imatge d’Anoia Turisme es basa en l’eslògan “Escapa’t a l’Anoia”, i es complementa amb variacions que fan referència als diferents tipus de públic: Escapa’t a l’Anoia … amb la família, amb la colla, amb la parella, amb la bicicleta, etc.

Anoia Turisme reflectirà aquest missatge en els seus canals de comunicació en diferents formats i campanyes, amb accions en mitjans de comunicació d’àmbit nacional, col·laboracions amb agents turístics de la comarca i amb l’Agència Catalana de Turisme i a la Diputació de Barcelona, perquè també, gràcies als seus canals pugui arribar a moltes més persones que siguin potencials visitants.

A través de les xarxes socials d’Anoia Turisme, Facebook anoiaturisme, Twiter anoia_turisme i Instagram @anoiaturisme, Canal de Youtube, newsleter i pàgina web https://anoiaturisme.cat/ és podrà seguir la campanya que també oferirà, per mitjà d’aquests mateixos canals una àmplia gamma de recursos i opcions perquè els visitants puguin trobar i personalitzar la seva experiència a la comarca.