Teatre Nu obre la convocatòria per a estades de creació artística

Teatre Nu ha obert dues convocatòries per acollir a companyies o artistes a la seva residència artística ubicada al poble rural de Sant Martí de Tous; una convocatòria de creació i una altra de creació de Llegendes.

En el cas de la convocatòria de creació, les residències seran de 10 dies seguits o 10 dies repartits en dos torns. I inclou l’allotjament, l’ús dels espais de creació i l’acompanyament i suport en el procés de creació. A més a més, La Casa del Teatre Nu gestionarà la programació d’assajos oberts previs a l’estrena o l’estrena a la Casa del Teatre Nu.

A banda dels 10 dies de residència amb espai d’assaig i pis per viure-hi, la companyia cobrarà el 60% de la taquilla a canvi de les funcions realitzades a la Casa del Teatre Nu, el col·loquis postfunció i l’activitat complementària, si és el cas.

Teatre Nu estableix cinc criteris de valoració per avaluar els projectes que es presentin: un és la qualitat, originalitat i professionalitat de la proposta, un altre la sostenibilitat i coherència del projecte, el tercer punt a valorar és la planificació de treball prevista, el quart són les sinergies que es puguin produir amb tercers. El cinquè i últim és l’ús de les arts escèniques com a vehicle per a la reflexió social, la formació de públics i la promoció del pensament crític de l’espectador o destinatari. També es tindrà en compte que el projecte es pugui emmarcar en una de les línies de programació de la sala, que són: espectacle per a adults, tots els públics, emergència creativa, llegendes tot l’any i finestra al món.

Per la seva banda, les propostes guanyadores hauran de tenir com a resultat un espectacle acabat, de com a mínim 45 minuts de durada, que es pugui calendaritzar i realitzar en preestrena, estrena o gira, en finalitzar l’estada o més endavant. La companyia es compromet a presentar la creació final en públic mitjançant 1 o 2 funcions (depenent de les característiques) realitzades en divendres, dissabte i/o diumenge a la Casa del Teatre Nu. En cas d’obtenir com a resultat una creació final diferent a un espectacle convencional, o en cas d’espectacles de carrer, s’estudiaran i es pactaran individualment les formes d’exhibició de la mateixa.

La convocatòria de residències de Llegendes tindrà un funcionament similar. En aquesta, és imprescindible que la creació estigui relacionada d’una forma o altra amb les llegendes populars i la cultura d’arrel tradicional. A diferència de l’anterior, a més, s’ofereixen 15 dies d’estada i una possible coproducció de 2.000 € en un màxim de dos dels projectes seleccionats. Finalment, alguns dels projectes presentats poden ser programats al Festival de Llegendes 2024.

En ambdós casos, el termini per presentar tota la documentació és el 31 d’octubre de 2023. Poden consultar-se les bases completes a la web així com la documentació que es requereix.

Maria Hervàs, cofundadora de Teatre Nu, explica que l’objectiu de la convocatòria és “col·laborar en la promoció i foment de les arts escèniques a través dels recursos i coneixements que disposem les persones que formem el col·lectiu Teatre Nu”.