La museïtzació de la Mina Vicenta permetrà als visitants endinsar-se en el món de la mineria d’antany

Amb la 2a fase de la museïtzació de la Mina Vicenta, els visitants podran endinsar-se en el món de la mineria de finals de s. XIX i principis de s. XX.

Calonge de Segarra és un municipi amb una llarga història de la mineria del carbó, iniciada a mitjans del s. XIX la qual va finalitzar a finals de s. XX. Aquesta activitat minera es va desenvolupar al llarg de tota la conca minera de l’Alta Segarra en unes 200 concessions mineres repartides per aquest territori, de les quals a Calonge de Segarra n’hi havia 85.

L’Ajuntament de Calonge de Segarra, al 2019, va localitzar i obrir la Mina Vicenta per tal de donar el tret de sortida al projecte de recuperació del patrimoni miner de la conca minera de l’Alta Segarra. En la 1a fase de museïtzació de la Mina Vicenta es va instal·lar un plafó explicatiu i es va recrear, per mitjà de figures a mida natural tallades en acer corten, de la fotografia conservada de la mina datada de 1910 on es veu una mula, guiada per un miner, tibant una vagoneta sortint de la Mina Vicenta. També es va reconstruir la via fèrria per on circulaven les vagonetes cap a l’interior de l’explotació minera i es va instal·lar una porta de ferro a l’entrada de la mina que permetia, des de l’exterior, veure una bona part de la galeria.

Amb l’objectiu de crear una visita més immersiva, la 2a fase de la museïtzació de la Mina Vicenta ha consistit en:

– La sonorització dels treballs de l’interior de la mina

– La il·luminació interior de la mina amb plaques solars

– La instal·lació de plafons explicatius a l’interior de la mina

– La recreació de perfils de personatges (miners) a l’interior de la mina.

A principis de maig començaran les visites guiades programades de forma estable i concertades a l’interior de la Mina Vicenta. Més endavant, l’Ajuntament informarà de les dates i el funcionament de les visites.

Presentació del projecte del centre d’interpretació de la mineria al diputat del Congrés Genís Boadella

Divendres 31 de març, Boadella es va desplaçar fins a Calonge de Segarra per a reunir-se amb l’alcalde de Calonge de Segarra i l’equip de govern municipal, qui van poder ensenyar de primera mà al diputat les intervencions realitzades a la Mina Vicenta i la maqueta del projecte del futur projecte d’interpretació de la mineria.

L’Ajuntament de Calonge de Segarra havia presentat a les esmenes dels pressupostos generals de l’Estat, per mitjà del PDeCAT, un projecte per a la creació d’un centre d’interpretació de la conca minera de l’Alta Segarra, que s’ubicaria a la parcel·la de davant l’Ajuntament de Calonge de Segarra. Aquest projecte s’ha inclòs en els pressupostos generals de l’Estat, amb una subvenció nominativa de 34.000 euros que cobreix una part del cost del projecte.

L’Ajuntament va mostrar el seu agraïment al diputat Genís Boadella i al PDeCAT per haver treballat aquesta esmena dels pressupostos generals de l’Estat.

La maqueta del projecte està exposada a l’entrada de les oficines de l’Ajuntament perquè tothom la pugui veure.