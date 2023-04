El CAP Nord estrena un gestor de cues per a Urgències i tràmits administratius

El CAP Igualada Nord ha incorporat un gestor de cues per agilitzar les visites al servei d’Urgències i l’accés als tràmits i serveis administratius que es gestionen des del taulell d’atenció a la ciutadania. Hi ha dos aparells ubicats a la planta baixa, just a l’entrada.

Per fer-lo servir els pacients i usuaris han de passar la targeta sanitària pel lector, i escollir entre les diverses opcions que apareixen. En el cas de venir per una urgència, aquest gestor fa una proposta de simptomatologia per tal de poder donar prioritat per a la visita de triatge als pacients que presenten més dolor o possible gravetat. Finalment, la màquina expedeix un tiquet.

Pel que fa als tràmits administratius, apareixen també en pantalla les gestions més freqüents. En aquest cas, també s’expedeix un tiquet, i l’usuari serà cridat al taulell d’informació a través de la pantalla. Aquest gestor de cues no inclou encara les visites programades.