La Mostra PRO Catalan Arts reuneix els professionals de les arts escèniques infantils i juvenils

La 34a Mostra Igualada promourà un any més la Mostra PRO Catalan Arts, l’espai relacional i de negoci per als professionals del sector de les arts escèniques per a tots els públics a la Llotja —ubicada al primer pis del Museu de la Pell—. En la franja d’11.30 h fins al migdia d’avui dijous 30 i demà divendres 31 de març s’aturarà la programació d’espectacles per tal que companyies, programadors i altres professionals es puguin trobar en un espai dissenyat per fomentar la relació, les reunions, les trobades informals, i el debat.

Mostra PRO Catalan Arts comptarà amb l’assistència de professionals catalans, d’arreu de l’estat i també de la Xina, Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, Bèlgica, Itàlia, França i Alemanya. De moment, ja s’han acreditat més de 670 professionals provinents de gairebé 400 entitats.

La programació PRO

Dijous 30 de març tindrà lloc la inauguració institucional de la Llotja PRO, la presentació de programadors internacionals i estatals, i també la Jornada SPEEM: més enllà de la programació i opcions de finançament, organitzada per la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, per tal de conèixer bones pràctiques de participació, creació de públics i dinamització comunitària. Per la seva banda, l’Institut Català de les Empreses Culturals presentarà el Pla C* Cultura pel clima, un programa de sostenibilitat ambiental per a les empreses culturals per oferir eines i recursos per al sector.

La programació PRO de divendres 31 de març començarà amb (L’assemblea) La Llotja de les arts escèniques #4: està tot el peix venut?, un debat dinamitzat pel col·lectiu jove L’Última Merda per reflexionar sobre la relació artista-programador a partir de dinàmiques de grup. A la tarda, tindrà lloc la presentació d’espais de residència i creació, una xerrada amb els gestors i gestores de La Casa del Teatre Nu (Anoia), Copons inLoft (Anoia), La Cremallera (Ripollès), Cal Gras (Bages) i El Canal (Gironès).

L’última jornada de la Mostra PRO Catalan Arts se celebrarà dissabte 1 d’abril amb les presentacions de tres projectes d’arts escèniques: ASSITEJ España (Artes escénicas para la infancia y la juventud), que donarà a conèixer els seus circuits i premis enfocats a estimular l’escriptura d’obres de teatre per a la infància i la joventut; la TTP (Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics), que exposarà el seu nou catàleg de bones pràctiques de programacions escolars i el projecte educatiu La Mostra Mestra, que presentarà l’itinerari per descobrir com esprémer els espectacles i unir arts escèniques i centres educatius.

Per a tots aquells professionals que assisteixen per primera vegada a la Fira, al llarg dels tres dies podran participar en el Primer cafè a la Mostra, una trobada informal amb la facilitaPRO Cofae Margarida Troguet, que els assessorarà per treure el màxim profit al seu pas per Mostra Igualada.

A la secció de professionals del web de la Mostra es detallen tots els avantatges d’acreditar-se a la Fira, com per exemple invitacions i reduccions en el preu de les entrades, accés a l’espai virtual exclusiu per a professionals o inclusió de les dades de l’entitat al llistat de professionals. El període d’inscripcions en línia va finalitzar el passat 19 de març, però totes aquelles persones que encara no s’hagin acreditat ho podran fer directament a La Llotja els dies de la fira.