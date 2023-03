Igualada presenta el projecte de remodelació del Passeig Verdaguer

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha presentat aquest dimecres el projecte de reforma del Passeig Verdaguer. Castells ha explicat que aquest “és un canvi necessari en una de les vies més importants de la nostra ciutat i també una demanda de moltes persones que l’utilitzen, de veïns i comerciants, una reforma que vol mantenir l’essència d’aquest important vial i que aposta per renaturalitzar-lo”.

Castells ha recordat que la reordenació de la circulació del Passeig Verdaguer, ja iniciada amb l’eliminació d’un carril de vehicles per sentit, permet ara que el nou passeig guanyi un metre per cantó a l’espai viari, i passi a tenir una secció de quasi 21 metres. Aquest eixamplament, permetrà introduir un espai de vorera entre la bateria d’aparcaments i els arbres, que actualment no existeix, i que millorarà la funcionalitat i accessibilitat d’aquesta àrea.

El projecte també proposa la reordenació de l’actual carril bici, que recuperarà l’antic traçat del tren, col·locat entre les dues fileres de plataners. D’aquesta manera, el passeig recupera tot l’espai central per al vianant, i el carril de bicicletes, resguardat entre vegetació i sota les ombres dels plataners, es transforma en un trajecte amb gran valor paisatgístic. Aquesta segregació de la circulació interior també millorarà la seguretat i funcionalitat del Passeig.

Castells ha destacat que el projecte proposa la renaturalitzar la via amb una imatge més amable “tal i com s’ha fet en d’altres espais de la ciutat que s’han remodelat, apostant per la integració de la natura, i tal com és previst de fer en la remodelació del Parc de l’Estació Vella i en el nou parc de l’Estació després del seu soterrament”.

Aquesta renaturalització, amb espècies autòctones, crearà espais d’estada, d’ombratge i augmentant les superfícies drenants. També es contempla incloure nous jocs infantils i elements de lleure i esport per a totes les persones, que aportin diversitat i igualtat d’us de l’espai públic.