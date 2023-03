El jutge de la violació de la nena a Igualada obre el sumari amb una possible condemna de fins a 45 anys de presó

El jutge d’Igualada que investiga el violador d’una menor al polígon de les Comes d’Igualada, la nit de Tots Sants del 2021, ha obert el tràmit de sumari per dos delictes d’agressió sexual i intent d’assassinat que podrien sumar fins a 45 anys de presó, en una interlocutòria a la qual ha tingut accés l’Agència EFE i en què ressalta la “vexatòria” i “degradant” violència que va emprar l’acusat, el bolivià Brian Raimundo C.M.

En una interlocutòria datada el dia 13 passat, el titular del Jutjat d’Instrucció número 4 d’Igualada ha resolt transformar les diligències prèvies practicades fins ara en sumari ordinari, d’acord amb la Llei d’Enjudiciament Criminal, que preveu aquest supòsit per a casos greus en què la pena pugui ser igual o superior als nou anys de presó, com és aquest cas.

Caràcter particularment degradant o vexatori de violència

El jutge, en la seva interlocutòria, addueix així que a partir de les diligències practicades, i sense perjudici d’ulterior qualificació, els fets investigats podrien ser constitutius d’un delicte d’agressió sexual, la pena del qual oscil·la entre els dotze i quinze anys de presó, “ tenint en compte el caràcter particularment degradant o vexatori de violència exercida sobre la víctima”.

A més, el jutge instructor esgrimeix que indiciàriament, i sense perjudici d’ulteriors consideracions, els fets també podrien encaixar en la descripció legal del tipus penal d’assassinat en grau de temptativa, que en cas que aquest fet sigui subsegüent a un delicte contra la llibertat sexual, pot ser castigat amb una pena de presó entre vint i trenta anys de presó.

Brian Raimundo C.M. va ser detingut l’abril del 2022 a casa seva al carrer Sant Sebastià, en ple centre d’Igualada, com a presumpte autor de la brutal violació a una jove de 16 anys, a qui va atacar quan es dirigia sola i a peu cap a l’estació de tren per anar a casa seva, a Vilanova i la Geltrú, després d’estar de festa amb unes amigues a la discoteca Epic, a les Comes, la matinada de l’1 de novembre del 2021, a la nit de Tots Sants o Halloween.

L’agressor va seguir la víctima -com es va poder reconstruir mesos més tard gràcies a algunes càmeres del polígon- fins que es va perdre el rastre a l’altura del xamfrà de l’avinguda Europa amb el carrer de Països Baixos. La violació es va produir molt a prop d’allà, en un petit descampat al costat mateix de la vorera.

Després de la violació, l’agressor, de vint anys en el moment dels fets i amb antecedents per delictes sexuals, va abandonar la menor inconscient que va ser trobada posteriorment per un camioner. L’agressor va ser filmat per unes persones que protestaven perquè un grup de joves havia causat desperfectes en un cotxe. Aquestes imatges van ser una de les claus de la detenció.

La víctima va estar gairebé dos mesos hospitalitzada després de patir un greu traumatisme cranioencefàlic, amb pèrdua d’audició en una oïda, i diversos esquinços interns que li han deixat importants seqüeles, lesions per les quals ha estat intervinguda quirúrgicament almenys cinc vegades.

Des de la seva detenció Brian Raimundo C.M. es troba a la presó provisional, comunicada i sense fiança a la presó de Brians 1 a Sant Esteve de Sesrovires.

Segons el titular del Jutjat d’Instrucció número 4 d’Igualada, les nombroses diligències practicades “corroboren els indicis delictius”, i hi ha prou base per considerar que, indiciàriament, els fets poguessin encaixar en la descripció legal del tipus penal d’agressió sexual i temptativa d’assassinat , qualificació, provisional i indiciària, i sense perjudici del que pogués acordar-se en resolució definitiva.

El cas, traslladat a l’audiència de Barcelona

El jutge instructor, per això, acorda a la interlocutòria, explica l’Agència EFE, a procedir a la transformació de les diligències prèvies en sumari, per comprovar l’autoria i circumstàncies de comissió del possible delicte, i trasllada la competència a l’Audiència de Barcelona. D’altra banda, el magistrat ha acceptat admetre com a prova el reconeixement psicològic de part que ha sol·licitat la defensa del presumpte violador d’Igualada, l’informe del qual ha de ser traslladat al jutjat amb la “urgència més gran possible”.

En una altra interlocutòria, amb data 3 de març, el jutge ha acceptat que la Generalitat es personi en la causa com a acusació popular, després de la sol·licitud que va presentar aquesta administració el mes d’octubre passat.

D’aquesta manera, la Generalitat serà acusació popular a la causa juntament amb els Ajuntament d’Igualada i Masquefa, la Fecasarm i Nits Màgiques SL (discoteca Epic).