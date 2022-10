La Llacuna celebra amb èxit la 14a Mostra de vins d’altura

La plaça Major de la Llacuna va tornar a acollir la Mostra de vins d’altura que enguany va arribar a la 14a edició.

Com sempre els vins, els caves, les cerveses però també, els formatges i els embotits, van ser els protagonistes de la mostra, entre altres productes autòctons del territori com la mel i dolços de xocolata que van complementar les degustacions.

Dissabte, el dia previ a la mostra, va tenir lloc la presentació del celler Família Torres a Origen Llacuna, una activitat que va exhaurir inscripcions. Seguidament es va realitzar una original visita guiada nocturna al nucli del municipi a càrrec d’Anoia Patrimoni.

Diumenge, a partir de les 11h del migdia la plaça Major es va començar a omplir de visitants. Gent procedent de la comarca però també del Penedès van visitar la mostra i participar de les degustacions. A més durant el matí també es van programar diferents activitats infantils com el taller de pintura amb vi i taller de ceràmica que van tenir molt èxit entre el públic més petit, i a partir de les 12h del migdia també es va poder gaudir de música en directe amb el Trio Héxié.

Alguns restaurants del municipi es van sumar a la celebració de la Mostra i al migdia, els restaurants Els Porrons i Ca la Maria oferien el Menú d’altura, un menú-maridatge amb vins i caves presents a la Mostra, entre d’altres.

A mig matí, es va rebre la visita de la diputada de turisme de la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido, i el conseller de turisme del Consell Comarcal de l’Anoia, Dani Gutiérrez. En la recepció a l’Ajuntament, l’alcalde Josep Parera va agrair la visita de la diputada i autoritats i va explicar l’aposta que es fa per ser un municipi referent en el turisme d’interior. “Som un poble inquiet, no tenim industria i tenim clar que el nostre potencial és el turisme, per això tenim grans projectes en els que necessitem el suport de la Diputació”.

La diputada va manifestar que el fet de ser també alcaldessa la fa ser més conscient de la realitat que es viu als municipis petits i que essent diputada ha conegut encara més les diferents realitats. “Des de la Diputació mirem de tenir cura especialment dels ajuntaments més petits ja que teniu una realitat econòmica i de recursos molt diferents. Teniu una gran potencial i la mostra és un car exemple, una activitat amb un valor a l’alça, l’enogastronomia. per això des de la Diputació mirarem de donar tot el suport ja no nomes econòmic, sinó també tècnic, molt necessari per ajuda a posicionar aquestes experiències dins l’oferta de Barcelona.