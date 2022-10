Nova campanya informativa per conscienciar sobre la tinença responsable de gossos

La Policia Local de Vilanova del Camí ha encetat aquesta setmana una nova campanya de seguiment i control dels animals domèstics, especialment gossos. L’objectiu és seguir informant els propietaris de les obligacions associades a la tinença responsable dels animals de companyia i continuar conscienciant la ciutadania sobre aquells aspectes que poden afectar a la correcta convivència entre veïns.

Els propietaris de gats i gossos estan obligats a xipar-los, un dispositiu que permet identificar l’animal i el seu propietari i també fer el seu seguiment sanitari. També és obligatori censar-lo, un registre que es fa a Serveis Socials, durant els tres mesos següents al seu naixement o 30 dies, com a màxim, després de la seva adopció.

Simultàniament, s’haurà de facilitar l’analítica d’ADN de la mascota. Una vegada feta aquesta analítica, es podrà recollir a Serveis Socials la placa identificadora de l’animal amb un codi QR que s’haurà de penjar al collar del gos i que permetrà identificar-lo en cas de pèrdua.

Així mateix, els propietaris de gossos estan obligats a recollir les femtes del seu animal de la via pública o dels pipicans que hi ha pel municipi. També hauran de portar una ampolla amb aigua i unes gotes de vinagre per diluir l’orina. Cal recordar que també és obligatori portar els gossos lligats a tot el municipi, inclòs al Parc Fluvial.

Els gossos de raça perillosa han de disposar de llicència d’animal potencialment perillós, que es pot tramitar a l’àrea de Serveis Personal de l’Ajuntament, i han d’anar sempre amb morrió.

Sancions

L’incompliment de la normativa recollida a l’ordenança implica una sanció. No censar els animals de companyia, no dur-los identificats o no haver facilitat a l’Ajuntament el codi genètic del gos, que es considera una infracció greu, i que implica una multa d’entre 300 i 450 €.

No recollir els excrements dels gossos de la via pública -tipificada en l’article 19 de l’ordenança- es considera una infracció molt greu i implica una sanció de 700 €.