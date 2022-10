Les obres de reforma de l’Hospital de Dia Oncològic avancen a bon ritme

Les obres de reforma de l’Hospital de Dia Oncològic de l’Hospital Universitari d’Igualada s’estan realitzant sense incidents i seguint el calendari establert. Els treballs van començar el dia 25 de juliol i, segons les previsions, durant el proper mes l’activitat oncohematològica es podrà traslladar al nou espai. El desplegament de l’activitat es farà progressivament, al llarg de tot el mes de novembre.

Pel que fa a l’evolució de la campanya de mecenatge La seva lluita és la nostra lluita. Entre tots millorem l’Hospital de Dia Oncològic, el Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) ha aconseguit recaptar, de moment, 30.416,50 euros. Una xifra que, sumada a l’herència del senyor Emili Bosch, de 158.000 euros, suposa gairebé el 50% de la inversió total, de 385.990 euros. Podeu consultar la gràfica evolutiva dels donatius a la web www.eslanostralluita.cat .

En aquest sentit, cal destacar la generositat de la ciutadania, ja que el gruix més gran dels donatius de la campanya provenen precisament de ciutadans i ciutadanes anònims, que conjuntament han aportat més de 20.000 euros.

La campanya de mecenatge segueix activa i a punt per encarar el darrer trimestre de l’any, amb algunes accions ja previstes, com la participació en el partit d’homenatge a Ton Baliu, que ha organitzat l’Igualada Hoquei Club per al proper dissabte dia 22 d’octubre, on es convida als assistents a fer un donatiu simbòlic a l’entrada i amb la col·laboració grup de voluntariat que farà venda de productes solidaris. També, la rifa d’un patinet elèctric, organitzada pel concessionari Renault Remm Guitart, que destinarà tots els beneficis a la reforma de l’àrea oncològica. A més, es segueix treballant en la col·laboració amb empreses de la comarca, que vinculen les seves accions de Responsabilitat Social Corporativa en aquest projecte.

El Consorci Sanitari de l’Anoia fa una crida a empreses, ciutadania i teixit cultural, esportiu i associatiu del territori a col·laborar en la campanya de mecenatge, impulsant iniciatives o a través de donacions.

A l’Hospital, com a casa

Amb la premissa de que els pacients i els seus familiars se sentin com a casa, l’Hospital de Dia Oncològic comptarà amb materials i dissenys propis d’una llar, on predominin els tons càlids i la fusta, i amb la integració de la vegetació a través d’un pati exterior, obert als usuaris i acompanyants. Tot plegat, sense oblidar el compliment dels estàndards hospitalaris per oferir la millor atenció sanitària.

Per tal de donar més privacitat als pacients, se separa la sala de tractaments de l’espai de consultes, amb dos circuits totalment diferenciats. La zona de tractaments manté la capacitat actual, amb vuit butaques oncològiques i dues habitacions que permeten atendre els malalts més vulnerables. Tot i que la capacitat es manté, les butaques s’han renovat per complet. L’àrea de butaques s’orienta cap al nou pati, que facilita la il·luminació natural, cuidant cada detall de l’espai perquè sigui un lloc relaxant. La cura per crear un entorn acollidor, va acompanyada d’elements pràctics per fer més amenes les estades dels pacients, tenint en compte que els tractaments poden durar hores, com ara endolls, punts de connexió USB, així com una il·luminació regulable per facilitar la lectura.

Les persones, empreses i entitats que vulguin posar el seu granet de sorra, poden fer una aportació econòmica a través de la web del www.eslanostralluita.cat, mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària. Cada aportació, des de la més petita fins a la més gran, és important per aconseguir una zona de tractaments més amable per als pacients.