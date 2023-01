La Generalitat condiciona el desplegament dels serveis territorials al Penedès a que s’aprovi el pressupost

El Govern accelerarà el desplegament dels serveis territorials al Penedès, una de les vegueries amb més població del país, si el pressupost de la Generalitat per al 2023 tira endavant. Així ho ha assegurat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, després de reunir-se amb l’Associació Vegueria Pro-Penedès a Sant Sadurní d’Anoia. “Un Govern que és proper, municipalista i que vol apropar-se a les necessitats de la ciutadania, el que ha de fer és desplegar-se territorialment”, ha dit.

A la reunió, la consellera Vilagrà ha estat acompanyada pel secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran, David Rodríguez i González, i el delegat territorial del Govern al Penedès, el tousenc David Alquézar Claramunt.

Alquézar ha apuntat que l’objectiu del Govern és que durant el primer semestre de 2023 quedin desplegats els vuit serveis territorials al Penedès per aplicar les polítiques “amb una mirada penedesenca i territorial”.

Sobre el fet de desplegar primer els serveis d’Igualtat i Feminismes -que s’ubicaran a Vilanova i la Geltrú- que els d’Economia, Laura Vilagrà ha recordat que és un Departament que té serveis importants d’atenció a les víctimes de violència masclista i que com que té una visió territorial l’han volgut implantar abans.

La Consellera va afirmar que el desplegament de serveis a la Vegueria Penedès és un procés que ha començat i no té aturador; a hores d’ara ja s’ha constituït la Direcció de Serveis d’Educació a Vilanova i de forma immediata, segurament el mes que ve, es constituiran la d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Vilafranca, la de Territori a Igualada i la de Drets Socials al Vendrell.

També va afirmar que la voluntat del govern és no actuar per fases, sinó anar completant d’una manera seguida el desplegament de la resta de serveis territorials.

La reunió va tenir lloc a Sant Sadurní d’Anoia, al Centre d’Interpretació del Cava, i va continuar durant el dinar que van compartir els assistents. Això va permetre, segons que han apuntat des de l’Associació Vegueria Pro-Penedès, “un diàleg informal i distès en què es van poder plantejar els neguits i les necessitats més peremptòries que té en aquests moments el Penedès, com ho són la creació d’un Institut de desenvolupament a semblança del que ja existeix en altres vegueries, l’acabament del Pla territorial, la qüestió del transport i el ferrocarril, la potenciació general del fet veguerial…. Certament el treball dia a dia té altres marcs d’actuació que es duen a terme liderats per la Delegació del Govern, però una trobada cara a cara amb la màxima responsable del govern en la implementació de la Vegueria Penedès era necessària i estem segurs que haurà estat útil”.