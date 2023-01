Humans de l’Anoia: Andrea Rubio Alonso

ANDREA RUBIO ALONSO

Em dic Andrea Rubio Alonso @andrea.abi_, tinc 23 anys i vaig nàixer a Vila-real (Castelló) però, actualment estic vivint a la Llacuna. Soc ballarina, professora i coreògrafa de dansa urbana i dansa contemporània. A més, quiromassatgista i massatgista esportiva. M’he format a diferents escoles de dansa i finalment, vaig estudiar el Conservatori Superior de Dansa a l’Institut del Teatre de Barcelona. Forme part del projecte europeu @people_power_partnership dut a terme per la companyia alemanya @aktionstheater_pan.optikum. Es tracta de la creació d’una peça de dansa amb 32 ballarins de 5 països diferents la qual fa gira per Europa durant 4 anys. Porte 7 anys treballant com a professora i cada dia em sorprèn més el poder de la dansa a nivell social, terapèutic,etc. M’encanta veure que els alumnes estan gaudint les classes. Durant el meu temps lliure m’agrada practicar aro aeri, teles, pole dance,etc.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

la creació d’un centre/espai especialitzat en dansa urbana