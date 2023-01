Montbui celebra la seva Festa Major d’hivern

Aquest cap de setmana es celebrarà el gruix de les activitats corresponents a la Festa Major d’Hivern en honor al patró Sant Maure.

Com marca la tradició, a l’entorn del 15 de gener, Santa Margarida de Montbui organitzarà una Festa Major d’Hivern amb diferents propostes culturals per a tots els públics. Tampoc no hi faltaran els corresponents oficis solemnes, amb la tradicional ofrena del Ciri Votiu.

Cronològicament, avui divendres a partir de les 11 del matí la Sala Auditori Mont-Àgora acollirà una activitat infantil pels infants de les escoles montbuienques, amb la representació de “El llop i les cabretes”.

El mateix divendres, però a partir de les 8 del vespre, la Plaça de la Figuera del Nucli Antic serà escenari d’un petit correfoc inaugural del 40è Aniversari del Grup Drac i Diables de Montbui. Finalitzarà la jornada de divendres amb una Nit de Monòlegs, amb la participació de tres grans monoleguistes: Miguel Ángel Marín, Raúl Alcaraz i David Sas. Aquesta activitat es farà a partir de les 11 de la nit a la Sala Auditori Mont-Àgora, amb entrada gratuïta, fins arribar al límit d’aforament.

Les activitats de la Festa Major d’Hivern continuaran el dissabte dia 14 a partir de les 4 de la tarda amb un Campionat de Botifarra a l’Ateneu Cultural i Recreatiu del Nucli Antic.

A les cinc de la tarda, però a Mont-Àgora, donarà inici un Espectacle Infantil que anirà a càrrec del grup Xiula. L’activitat tindrà entrada gratuïta, fins a límit d’aforament.

A les 18 hores de dissabte està prevista la celebració d’una Missa familiar a la parròquia de Sant Maure, i a partir de les vuit del vespre, en aquest cas a la parròquia de Santa Margarida del Nucli Antic es durà a terme la tradicional Missa de Sant Maure oficiada per Mossèn Josep Maria Pujol.

L’Ateneu Cultural i Recreatiu del Nucli Antic acollirà dissabte a partir de les nou del vespre el tradicional Sopar de Sant Maure (botifarrada limitada a 100 persones). En finalitzar el sopar, hi haurà l’actuació “Toca’m el cuplet”, a càrrec de Mònica Torra i Txema Riera.

Finalitzarà la nit festiva amb la música dels DJ residents “Pepe i Munti” al Bar de l’Ateneu.

Al Nucli Urbà, a partir de dos quarts de 12 de la nit, està previst el recital musical “Remember Live”, una gran festa amb els èxits musicals de les dècades passades. La producció i direcció anirà a càrrec de Javi Mancebo, i l’acte tindrà la col·laboració especial de David Polo, Gloria Carmona i Sheila Grados. La gran festa remember es farà a la Sala Auditori Mont-Àgora, amb entrada gratuïta fins a completar aforament.

I a partir de les 2 de la matinada donarà inici la festa musical “We are the ones”, gran festival amb DJ residents en festivals com el Mallorca Island Festival. El festival nocturn es durà a terme a la Sala Auditori Mont-Àgora.

I el diumenge 15 de gener s’oficiarà la tradicional Missa de Sant Maure, amb l’ofrena del Ciri Votiu, a partir de les 11 onze del matí, a la parròquia de Sant Maure.

A tres quarts d’una del migdia començarà el tradicional Vermut de Sant Maure a l’Ateneu Cultural i Recreatiu.

També a l’Ateneu, però a partir de les cinc de la tarda, començarà un Campionat de Dòmino femení, amb premis a les tres primeres classificades.

L’Ateneu acollirà tammateix una Tarda de jocs de taula per a petits i grans (jocs per a tothom i xocolatada amb melindros) entre les cinc de la tarda i dos quarts de vuit del vespre.

I la sala Auditori Mont-Àgora acollirà diumenge a la tarda un gran concert musical a càrrec del grup Zamba Show (música de ball i gresca). L’activitat començarà a les sis de la tarda i tindrà entrada gratuïta fins a límit d’aforament.

Finalitzarà la Festa Major d’Hivern amb un Castell de Focs que es realitzarà al Nucli Antic a partir de dos quarts de vuit del vespre.

Les activitats de la Festa Major d’Hivern estaran organitzades per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui al Nucli Urbà i per l’AAVV La Margarida i les entitats del poble, al Nucli Antic.