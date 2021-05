La comunitat colombiana es concentra a Igualada per rebutjar la violència policial

El divendres 7 de maig més de 150 persones van trobar-se a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada per mostrar el rebuig a les polítiques repressives que l’estat colombià està exercint sobre la seva població. Persones d’origen colombià residents a la comarca amb el suport de plataformes locals es van concentrar “per la necessitat d’internacionalitzar el conflicte i fer d’altaveu d’allò que els mitjans de comunicació colombians i internacionals estan censurant”, a més de donar suport a les seves famílies que estan patint la situació a primera fila als carrers de Colòmbia.

Després de l’intent d’una reforma tributària proposada pel president colombià Iván Duque, que pretenia augmentar els impostos als serveis més bàsics com els aliments o als serveis funeraris (en plena pandèmia per Covid-19 i amb Colòmbia com el tercer país d’Amèrica amb les pitjors taxes per defunció), la gent va sortir als carrers a protestar. La resposta de l’Estat colombià va ser força violenta i aquest cap de setmana ja es comptabilitzaven 37 persones mortes per la policia, 10 víctimes d’agressions sexuals, 22 víctimes de lesions oculars, 1.708 casos de violència policial, 831 detencions i desenes de persones desaparegudes.