L’Anytime Fitness CB Igualada té la fase d’ascens a tocar

CB GRANOLLERS 49

ANYTIME FITNESS CB IGUALADA 65

L’Anytime Fitness CB Igualada té la fase d’ascens a Lliga Femenina 2 molt a prop. Aquest dissabte aconseguia una victòria molt contundent a la pista del CB Granollers que descartava a les vallesanes en la lluita per la segona plaça que dona accés a la final a vuit que es disputarà a finals de maig. Ara queden dues jornades i les igualadines tenen dues victòries de marge amb el CB Valls, a qui s’enfrontaran aquest proper dissabte en un partit vital per les aspiracions dels dos equips.

En el partit de dissabte a Granollers, les anoienques van mostrar l’ambició per guanyar des del primer minut i als 5 minuts de partit el marcador reflectia un 0-13 immillorable. Les vallesanes, però, van començar a despertar a l’equador del primer període i l’intercanvi de cistelles en els darrers minuts del primer quart deixaven el marcador amb un 11-22.

En el segon període, les granollerines van pujar el seu nivell defensiu i només van permetre dues cistelles de camp en deu minuts. Tot i això, l’Igualada no li perdia la cara al partit i aconseguia arribar al descans encara per davant en el marcador, 29-30. Tot feia pensar que, amb la importància del partit, cap equip aconseguiria desenganxar-se de l’altre fins al tram final i que tot s’acabaria decidint en els últims minuts.

I els primers minuts de la segona part semblaven ratificar aquesta sensació. De fet, el Granollers aconseguir posar-se per davant en el marcador per primera vegada en tot el partit (34-32), però això, lluny de generar dubtes en les igualadines, les va esperonar. En els darrers set minuts de quart, un parcial de 6 a 19 per les visitants tornava a augmentar l’avantatge més enllà dels deu punts i s’arribava al tram decisiu de partits, als últims 10 minuts, amb un resultat de 40 a 51.

No s’havia de repetir la remuntada del segon període i el CB Igualada ho va deixar ben clar des de l’inici, amb un parcial de 0-4. A partir d’aquell moment, només calia conservar l’avantatge i així ho van fer les blaves. No van permetre que el Granollers entrés en el partit en cap moment i sempre es van mantenir diferències de més de 10 punts en el marcador. Al final, 49 a 65. Un resultat que descarta el Granollers de la lluita per la segona plaça que dona accés a la fase d’ascens i que encarrila la classificació per aquesta final a vuit per les igualadines.

Aquest diumenge al migdia, l’Anytime Fitness CB Igualada pot assegurar-se el bitllet per aquesta fase final en el partit que les enfronta al CB Valls. Amb una victòria igualadina, s’asseguren la classificació. I també obtindrien la plaça amb una derrota de 6 punts o menys. En cas de perdre per més de 6 punts, les blaves encara tindrien un últim partit a casa per aconseguir plaça per les fases d’ascens