La Coll@nada celebra Sant Faust reivindicant més espai per les entitats

L’Associació Juvenil La Coll@nada ha presentat el programa d’actes de Sant Faust, “la Festa Major d’hivern particular”. L’eix de la celebració és la reivindicació d’espais per a les entitats, que tindrà com a acte central la manifestació del dissabte 13 de novembre a les set de la tarda a la Plaça de l’Ajuntament. Al cartell que ha presentat l’entitat hi ha un guerrer, fent paral·lelisme amb un possible Sant Faust, que s’omple d’energia i diu: “Això és Sant Faust! Feu-nos lloc!” A través de la frase i la imatge es fa una picada d’ullet a la pel·lícula 300.

Al programa s’hi barregen actes de tot tipus. Dijous serà nit de festa al Foment amb l’UniFaust. Divendres a les vuit del vespre hi haurà la segona edició de l’Igualada Antagònica, ruta històrica pel centre d’Igualada. Acte seguit, un sopar al Local del Barri de Xauxa. Dissabte és el dia de més activitat. Al matí hi haurà la diada dels Trabucaires i al migdia, el pati Museu de la Pell serà l’escenari d’un vermut musical amb Míriam Riba i Marina Freixas. A la tarda hi haurà la tradicional gimcana de la Fura del Faustet (amb la participació de caus, corals i esplais de la ciutat), a les set hi haurà la manifestació per als espais de les entitats i a l’hora de sopar hi haurà menú de llegum i karaoke, també al Museu de la Pell, amb actuació de Protons i Pd’s fins que s’acabi la nit.

Al cartell de la manifestació hi ha més de vint entitats donant suport a l’acte. A través de les xarxes socials han fet públic un vídeo on diferents entitats expliquen el perquè del “feu-nos lloc”. “L’acte és la conseqüència de la situació que pateixen moltes entitats, entre d’altres, caus i corals de la ciutat”, expliquen.

Pels sopars cal fer reserva prèvia amb uns formularis que, igual que tota l’activitat, es poden trobar al Twitter i a l’Instagram de La Coll@nada.