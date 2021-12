La Casa del Teatre Nu presenta diverses propostes per als pròxims dies a Tous

‘Terra de dracs’, de Pep López, a La Casa del Teatre Nu, a Tous

El diumenge 12, infants i famílies podreu gaudir plegats de ‘Terra de dracs’ a La Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous. Aquesta és una obra de Pep López, que s’emmarca dins el Tous en Família. A partir d’un llibre sobre dracs i altres éssers mitològics, la Martina i en Dídac ens endinsaran en diverses històries: una sobre un Emperador xinès que pateix d’un mal de cap terrible, una altra sobre un nen que va canviar jugar amb un drac per jugar amb una videoconsola, o la d’unes perles que apareixen cada matí sota el coixí… un espectacle ple d’humor, cançons i contes curts on s’uneixen els contes mitològics tradicionals i d’autor de diferents indrets del planeta. Una obra, a més, que juga amb la multidisciplinarietat i amb la interacció multimèdia, que no deixa indiferents a petits ni grans. Entrades a: www.entradium.com/es/ organizers/la-casa-del-teatre- nu

L’actor Joel Minguet presentarà el dia 17 de desembre a La Casa del Teatre Nu, a Sant Martí de Tous, el seu espectacle ‘Lorca’. L’obra transita pels primers anys literaris de la vida de Federico García Lorca, i pretén desgranar com mai abans la joventut del poeta, a través de la música i la paraula, i amb l’amistat d’ell i Salvador Dalí com a punt de partida. Minguet la va crear a partir d’un viatge en solitari la primavera de 2016, en què, des del seu campament base a Cadaqués, va explorar la costa est francesa. Allà es va submergir de ple en la vida de Lorca, va musicar els seus poemes i va connectar amb el moment en què el poeta va viatjar a Cadaqués i va establir amistat amb Dalí. No us perdeu l’oportunitat de conèixer una cara no tan coneguda del poeta andalús amb aquest viatge atmosfèric i intimista. Entrades a www.entradium.com/es/ organizers/la-casa-del-teatre- nu