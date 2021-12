Fàtima i Igualada ofereixen ajuda per obtenir el certificat Covid

Davant la necessitat de disposar del certificat Covid per accedir als interiors de restaurants, gimnasos i residències, els equipaments del Centre Cívic de Fàtima i de l’Espai Cívic Centre d’Igualada donen suport a tothom qui ho necessiti en el tràmit d’obtenció d’aquest certificat i també a l’hora de demanar hora per vacunar-se contra la Covid.

Per tal de facilitar l’accés i guiar durant la tramitació d’aquests documents aquests equipaments oferiran ajuda cada dia de 9h a 12h del matí i de 4h a 8h de la tarda.

Totes aquelles persones que necessitin ajuda per obtenir el certificat o per emanar hora per vacunar-se caldrà que portin la tarja sanitària i un telèfon mòbil on es rebrà el codi de validació del procediment.

El certificat Covid el poden obtenir totes aquelles persones que tinguin la pauta complerta de vacunació o que puguin acreditar que han superat la malaltia.