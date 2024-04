La 35a Mostra Igualada amb més segell anoienc que mai

2.500 alumnes de 18 centres educatius d’Igualada participaran a La Mostra a les escoles el dijous 11 i el divendres 12 d’abril

Igualada es prepara per acollir un any més la 35a Mostra Igualada, fira d’espectacles infantil i juvenils. Una celebració anual que enriqueix Igualada i l’Anoia, i que compta amb la implicació de tota la ciutat. Més de cinquanta voluntaris i voluntàries participaran activament en l’organització, una vintena de famílies acolliran companyies i professionals a casa seva els dies de la Fira. 2.500 alumnes de 18 escoles d’Igualada seran els primers espectadors de la 35a edició assistint a les funcions escolars programades pel dijous 11 i el divendres 12 d’abril. A nivell de teixit associatiu, els Moixiganguers d’Igualada, la colla castellera de la ciutat, i les corals infantils “Els Verdums” i “Gatzara” participaran en dos espectacles programats: Fargar de la Cia. Berta Baliu i Bon veïnatge de Cor de Teatre. La 35a edició també comptarà amb el grup de participació Mostra Jove i amb el Concurs d’Aparadors i el Joc del Comerç, activitats impulsades per l’Ajuntament d’Igualada i Igualada Comerç.

Grup Mostra Jove

Mostra Igualada i la Kaserna Jove impulsen un any més el grup Mostra Jove, amb una vintena de joves de 12 a 22 anys interessats en les arts escèniques.

Durant la Fira podran gaudir d’un itinerari d’espectacles específic i podran tenir contacte amb algunes de les companyies programades, així com entendre el funcionament i l’organització d’un esdeveniment com la Mostra. De la mateixa manera, a través d’aquest grup, la direcció artística es podrà nodrir de continguts que interessa a aquesta franja d’edat, per programar en pròximes edicions. A més, enguany els joves participaran activament a l’espectacle Sfumato de Llum de fideu.

Durant la resta de l’any, la Mostra acompanya i dona eines de formació en arts escèniques a aquest grup de participació i s’organitzen activitats exclusives per a ells.



Cinc companyies anoienques, programades

Les companyies anoienques també tenen un paper destacat a la Mostra amb espectacles com Contes meravellosos de Teatre Nu, un homenatge a l’autora i il·lustradora Lola Anglada i a totes les artistes que han marcat les infanteses de moltíssima gent; Dins el cau del Tabalet de Farrés Brothers i cia, un conte que explica la història d’un petit conill que es queda sol al cau perquè la mare ha sortit a buscar menjar; Fargar de la Cia. Berta Baliu, força, equilibri, valor i seny en horitzontal per fer castells en dansa vertical; Rrrrr. Història d’una eruga de la companyia Príncep Totilau, dansa i titelles per a primera infància, amb música de Frédéric Chopin i Sí Sí Sí de la Cia. Teatre de l’Aurora, un espectacle sobre el desig i el consentiment que ens hauria agradat veure quan anàvem a l’institut.



El voluntariat, peça clau de la Mostra

Cada edició formen part de l’equip de voluntaris una cinquantena de persones. El voluntariat és una peça clau en l’organització de la Mostra. S’ocupa del control d’espais, l’atenció al públic i la preparació del lliurament de material per als professionals, entre altres funcions. Enguany la Mostra comptarà amb més de cinquanta voluntaris i amb una vintenta de famílies acollidores que rebran a casa seva artistes, professionals i periodistes acreditats.



La Mostra a les Escoles i Mostra Mestra

El dijous 11 i el divendres 12 d’abril, l’alumnat dels centres educatius de la ciutat seran els primers espectadors de la 35a edició. En total hi assistiran 2.500 alumnes de 18 escoles i instituts d’Igualada i Vilanova del Camí.

Un dels principals propòsits de la Mostra és acostar-se a les escoles i fomentar el consum de cultura des de ben petits, a través de la representació d’espectacles per al públic infantil i la participació de tot el centre educatiu en les activitats paral·leles.

A banda dels i les alumnes, la Fira també ha preparat un programa específic pel professorat, la Mostra Mestra. Impulsat per l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP) i Mostra Igualada, la iniciativa proposa un itinerari en què docents descobriran de la mà de professionals de les arts escèniques com esprémer els espectacles i unir arts escèniques i centres educatius.



9è Concurs de crítica teatral infantil i juvenil

La Mostra Igualada i l’Associació Recomana convoquen el 9è Concurs de crítica teatral infantil i juvenil per revaloritzar la mirada crítica dels espectadors i fomentar la pràctica d’aquest gènere. Enguany el concurs incorpora novetats i les crítiques s’obren a nous formats i creativitats. D’aquesta manera, les crítiques es podran fer amb un vídeo de 3 minuts com a màxim, a través de les xarxes socials (un fil a X, un reel a Instagram o TikTok, etc.) amb l’etiqueta # ConcursdecríticaMostraIgualada i en qualsevol altre format digital que s’hi adigui.

Les crítiques s’han de realitzar sobre qualsevol de les obres de la Mostra Igualada 2024 i es convoquen dues categories: infantil (primària) i juvenil (secundària i batxillerat). Hi haurà tres premis per cada categoria: un primer premi dotat en 100 euros gentilesa de Bureau Vallée, un segon de 50 euros gentilesa de Llibreria Cal Rabell i un tercer de 25 euros gentilesa de Llegim…? Llibreria. Un jurat format per crítics professionals de Recomana seleccionarà els guanyadors que es donaran a conèixer a finals de maig. El termini d’admissió serà el 30 d’abril de 2024. Es poden consultar les bases a www.mostraigualada.cat

12a edició del Concurs d’Aparadors i Joc del Comerç

Aquest any els comerços d’Igualada tornaran a lluir un bocí de Mostra reproduint, amb un toc d’imaginació i creativitat. Més d’una vintena de botigues s’han sumat al repte de participar en el Concurs d’Aparadors de la Mostra que, per 12è any consecutiu, convoca l’Ajuntament d’Igualada i Igualada Comerç per dinamitzar l’activitat comercial de la ciutat.

Els aparadors s’exposen del 5 al 14 d’abril i compten amb un distintiu que acredita la seva participació en el concurs. Un jurat professional, format per un representant de cada entitat organitzadora i persones relacionades amb el món de l’art, donarà a conèixer el veredicte final. Els premis pels establiments guanyadors del concurs són un primer premi de 500 euros, un segon premi de 300 euros i un tercer premi de 100 euros.

De forma paral·lela també tindrà lloc “El Joc del Comerç de la Mostra”. Els participants hauran de relacionar cada aparador amb un color: blau, groc, verd o vermell. En el diari de Mostra Igualada, hi haurà un espai dedicat al joc, que inclourà una llista amb el nom i l’adreça de tots els comerços participants. Els participants hauran d’identificar el color de l’aparador de, com a mínim, 15 comerços i dipositar la butlleta al Punt d’informació de Mostra Igualada (Carrer Garcia Fossas, 2) o a Cal Maco, alberg i oficina de turisme (Plaça de la Creu, 18). Entre tots els participants que ho hagin relacionat correctament, se sortejarà una tauleta digital el dia 23 d’abril.