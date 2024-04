Diumenge 12 de maig torna la 23a Caminada Popular de l’Anoia

Per inscripcions realitzades fins el dia 18 d'abril de 2024, es podrà escollir la talla de la samarreta

Diumenge 12 de maig, l’Anoia s’immergirà en una cita d’esport, natura i germanor, la 23a Caminada Popular de l’Anoia.

Una activitat oberta a la participació de tots aquells excursionistes i amants de la natura, que vulguin passar un matí de diumenge passejant, i alhora, descobrint la bellesa natural de les contrades de la nostra comarca.

L’itinerari té un recorregut circular d’uns 17 quilòmetres i es preveu que pugui realitzar-se en una mitjana d’unes quatre hores i mitja, aproximadament. Començarà a Vilanova d’Espoia (terme municipal de la Torre de Claramunt) i recorrerà diversos paratges com la Serra d’Orpinell o la Serra d’Espoia.

La sortida podrà efectuar-se entre les 7:30 h i les 8:30 h del matí, des de Vilanova d’Espoia.

Cada excursionista ha de portar un recipient amb aigua des de la sortida. No es donarà aigua en cap envàs, però es podrà reomplir a cada avituallament.

La inscripció a la XXIII Caminada Popular de l’Anoia té un preu d’11 euros, si es fa fins al dia 10 de maig, o de 13 euros fent-la el mateix dia 12.

Podrà efectuar-se:

• En línia a l’enllaç que trobareu a la nostra web: www.gruplaclau.org

• Personalment a l’Espai Cívic Centre, al Centre Cívic de Fàtima o al Centre Cívic Nord, d’Igualada. De dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 21 h (pagament en efectiu)

• Al mateix indret de sortida i fins a l’hora de tancament d’aquesta. En aquest cas la inscripció serà de 13 euros.

Per a més informació: WhatsApp 676 788 657, gruplaclau@gruplaclau.org i www.gruplaclau.org

Advertiments: El Grup de Lleure “La Clau” no es fa responsable dels accidents que es puguin esdevenir en el transcurs de la Caminada, si bé vetllarà per tal d’evitar-los. A banda de la inscripció, totes les persones participants poden adquirir una assegurança d’accidents que l’entitat proposa i recomana, exclusivament per a aquesta activitat, amb una durada de 24 hores, el preu de la qual s de 3,70 euros. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, però si per alguna causa s’hagués d’ajornar, se celebraria el diumenge següent, 19 de maig.