Ka Teatre inicia un Verkami per finançar el seu nou espectacle: Sota Sola

Ka Teatre és la jove companyia anoienca formada per Maria Berenguer i Montse Pelfort, nascuda l’any 2017. Al desembre d’aquell mateix any debutaven al Teatre de l’Aurora amb el seu primer espectacle, Kàtia, creat conjuntament amb la companyia Teatre Nu. L’espectacle va rebre molt bona acollida per part de públic i crítica, va ser l’espectacle guanyador del premi Xarxa Alcover de La Mostra d’Igualada 2018, va ser nominat als Premis de la Crítica 2018 com a millor espectacle familiar i acaba de fer temporada a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Kàtia segueix en gira per Catalunya, on ja ha sumat més de cent funcions.

Kàtia incorporava el teatre d’objectes, però a Sota Sola, l’aposta és clara. La companyia segueix jugant i investigant per tal de consolidar el seu propi llenguatge, on combinen teatre visual i d’objectes amb projeccions i música. Creuen en les imatges com a recurs per explicar històries i prescindeixen de les paraules, tot creant un codi senzill on tot està a la vista de l’espectador. Sota Sola parla de donar valor a les petites coses del dia a dia, de la importància de parar, respirar, mirar-nos als ulls, escoltar-nos i saber què volem. La història se’ns explica a través d’un personatge que viu i treballa sota terra. S’ha creat un món on gaudeix del seu ofici de sabater i és feliç amb les petites coses del dia a dia. La seva manera especial d’arreglar les sabates generarà un canvi en les persones que les porten i la seva passió i dedicació provocarà una transformació del món on vivim. L’espectacle, que s’havia d’estrenar al cicle de teatre familiar KM.0 del Teatre de l’Aurora, s’acabarà estrenant el cap de setmana del 22 i 23 de maig, amb tres sessions. L’espectacle, protagonitzat per Montse Pelfort i Maria Berenguer, compta amb la direcció d’Íngrid Domingo i Jordi Farrés.

El passat 2 d’abril van començar una campanya de Verkami amb l’objectiu de 6.500€, dels quals ja n’han aconseguit més de la meitat, amb més de setanta aportacions. Hi ha preus adaptats a cada butxaca, des dels 5 fins als 250€. A cada preu li corresponen uns obsequis diferents entre els quals hi ha làmines, contes “casolans”, totebags o entrades per l’espectacle. La campanya tancarà el pròxim 12 d’abril i es pot seguir tota l’activitat relacionada amb l’espectacle i el Verkami al seu instagram @ka_teatre i a la web https://www.verkami.com/projects/29726-sota-sola-el-nou-espectacle-de-ka-teatre.