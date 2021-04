Figures de Playmobil de mida real omplen els comerços vilanovins

En el marc de l’exposició de Playmobil que tindrà lloc entre el 30 d’abril i el 2 de maig al Centre Polivalent de Can Papasseit, s’han ubicat a diferents comerços de Vilanova del Camí diferents figures de Playmobil de mida real que estaran exposades a les entrades dels establiments entre el 24 d’abril i el 2 de maig de 2021.

Des de l’Ajuntament, es durà a terme un sorteig entre totes aquelles persones que es facin una selfie o retratin les mítiques figures del joc alemany, mencionant l’establiment on l’han trobat, així com, etiquetant els perfils d’Instagram de l’Espai Jove Can Muscons (@canmuscons) i l’Ajuntament de Vilanova del Camí (@ajvilanovadelcami).

Els premis del sorteig són 5 caixes de Playmobil (una per persona) d’un valor aproximat de 50 € cadascuna i aquest es durà a terme a través del perfil d’Instagram de l’Espai Jove Can Muscons el pròxim 6 de maig a la 13:00 h.

Des d’Educació destaquen èxit de participació del comerç vilanoví que va exhaurir amb rapidesa el total de figures de Playmobil disponibles. Aquestes es van repartir per estricte ordre d’inscripció i, entre els 24 establiments participants hi ha Anfora’s, +KLllibres, Artístic, El Golafre, Un 9 Forn, Beautynails Noelia Andino, Sígrid informàtica, Cristalleria Maria, Rocandi, La Marioneta i Mapfre Vilanova del Camí.

També hi hafigures de Playmobil a mida real a l’Estanc 2, Milar Martínez, La Trastienda, bar Molina, Clínica dental Vilà, Hard and More Informàtica, Vilavet Veterinaris, Novetats Maria, merceria Fem Puntades, Mar i Terra restaurant, Anna estilista, Lorena estilista i dietètica La Bona Salut.