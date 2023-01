Junts per Catalunya celebra el seu Consell Nacional a Igualada

Junts per Catalunya va celebrar dissabte el Consell Nacional a l’Ateneu d’Igualada. Un Consell Nacional que va servir per debatre el pla estratègic per al 2023. L’obertura la va fer l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, qui va afirmar que “tenim tres objectius de futur: sumar, sumar i sumar perquè quan sumes guanyes per a la gent i pel país”.

Un Consell Nacional molt marcat per la manifestació del proper dijous 19 de gener en contra de la cimera Sánchez-Macron i per les eleccions municipals del maig d’enguany. En aquest sentit, la presidenta Laura Borràs en la seva intervenció va posar de manifest que “la independència necessita que Junts sigui un partit fort. I perquè Junts per Catalunya sigui un partit fort, hem de ser presents a tots els municipis del país”. Sobre la manifestació, el secretari general Jordi Turull va animar als afiliats a sumar-se a la concentració: “des de Junts no serem còmplices ni del desànim ni de la resignació. Per això, ens sumem i fem una crida a manifestar-nos el proper 19 de gener. Els motius per reclamar la independència el 2023, encara en són més que el 2017”. En aquest sentit, Turull va afirmar que cal aprofitar la “calamitat” del govern espanyol de voler fer veure que el procés s’ha acabat, per “reactivar grans actius de l’independentisme”, per això va afirmar que “és una gran oportunitat per dir que aquí no s’ha acabat res i que el procés el donarem per acabat nosaltres quan fem efectiu el que vam votar i decidir l’1-O, que és la independència de Catalunya”.

Turull va ser molt crític amb l’estratègia de l’estat espanyol, i per això va afirmar que “malgrat que alguns ho han volgut blanquejar, l’actuació sistèmica de l’estat espanyol contra Catalunya persisteix. La pastanaga del reencuentro i el diàleg s’ha evaporat i el bastó de la repressió s’ha tornat a intensificar”.

Sobre les eleccions municipals, el secretari general va dir que “Junts és un partit municipalista” i va afirmar que “a Barcelona alguns se les prometien molt felices i fins i tot ens menystenien, però ara Xavier Trias ha canviat el guió i guanyarem”.

Per altra banda, Turull va fer referència als pressupostos de la Generalitat, i en aquest sentit va tornar a posar el focus al president Aragonès: “el president Aragonès ha d’assumir la responsabilitat que li pertoca. És impossible, amb aquesta forma de negociar, arribar a qualsevol acord per als pressupostos. Crec que ara ja s’han adonat que el seu és el govern del 21%, no del 80%”.