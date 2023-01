Alba Vergés i Marc Aloy es conjuren per millorar les relacions entre Igualada i Manresa

La candidata d’ERC a l’alcaldia d’Igualada, Alba Vergés, i també els republicans Àngel Ruiz i Joan Valentí, van assistir divendres a l’acte de presentació de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que opta a la reelecció al capdavant de l’ajuntament de la capital del Bages.

En la presentació de la seva candidatura, l’alcalde de Manresa ha expressat el seu suport a Alba Vergés en el repte d’esdevenir alcaldessa per a Igualada, i ha lloat la seva capacitat de treball, compromís i vocació de servei. Per la seva banda, Alba Vergés ha posat en valor les polítiques transformadores que l’alcalde de Manresa ha implementat i que han fet que la ciutat “faci un pas endavant molt important”.

Més suport i col·laboració entre Igualada i Manresa

Tant Vergés com Aloy han coincidit en el gran potencial de les dues capitals de comarca i han acordat teixir molta més col·laboració. Tots dos s’han emplaçat a contribuir en el desenvolupament del territori i crear sinergies per, conjuntament, avançar i fer progressar totes dues ciutats i el país.

Alba Vergés ha assegurat que “Igualada ha de ser una ciutat més oberta al territori, amb més contacte i sumant amb altres ciutats importants com Manresa” ja que “actualment les males relacions de l’alcalde d’Igualada amb tots els partits polítics, inclòs el seu, penalitzen la nostra ciutat i la capacitat d’atracció i col·laboració amb altres ciutats”.

Per la seva banda, Enric Conill ha destacat la “transformació urbanística” de la capital del Bages, amb un nou POUM aprovat per unanimitat de les forces polítiques, i ha posat d’exemple a Marc Aloy com un alcalde “amb visió de ciutat, amb capacitat transformadora i amb compromís social”.

Afrontar els reptes de present i futur per què Igualada no quedi enrere

Alba Vergés i Enric Conill han compartit amb Marc Aloy la “necessitat imprescindible d’aconseguir un canvi de lideratge a l’alcaldia d’Igualada”. “Cal entomar els reptes de present i futur que té la ciutat i que durant els 12 anys de govern de Marc Castells no s’han afrontat, tal i com sí que ha fet Manresa en els darrers anys”, amb Aloy i Esquerra al capdavant de l’ajuntament.

En concret, defensen que cal “generar habitatge de lloguer social, racionalitzar els impostos, millorar el transport públic cap a Barcelona però també cap a ciutats com Manresa, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú, Cerdanyola o Vic, impulsar un nou planejament urbanístic per la ciutat amb visió a llarg termini, i una transformació del barri del Rec”. També han apuntat que “cal implementar polítiques de reciclatge i neteja molt més eficients, així com millorar la seguretat”.