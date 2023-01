L’Antic Gremi de Traginers celebra aquest dimarts la missa en honor a Sant Antoni

Aquest dimarts, 17 de gener, és la festivitat de Sant Antoni. I com marca la tradició, a 2/4 de 10 del matí s’iniciarà el recorregut per a l’anada a Ofici en honor a sant Antoni Abat, des del domicili d’Antonio Costa Díaz, portadors de la bandera gran (c/Soledat, 52), cap al domicili de Ramon Solà Borràs, portadors de la bandera petita (c/ sant Josep, 106). En aquest ritual hi seran presents també la pubilla i les dames d’honor, els trabucaires igualadins “Els Voladors”, així com la Banda de Música d’Igualada, que interpretarà la solemne melodia de la Patera, per tal que els banderers puguin fer onejar la bandera des del balcó.

El solemne ofici tindrà lloc a les 11h del matí a la basílica de Santa Maria. Predicarà Mossèn Xavier Bisbal, rector “in solidum” de les parròquies de Santa Maria i la Sagrada Família i també hi participaran amb els seus cants el grup Lux Ensamble, acompanyats per l’orge a càrrec de Pol Requesens. Es realitzarà la típica benedicció de panets i al finalitzar s’interpretaran els goigs de Sant Antoni. En sortir de la basílica, els balladors del Ball de Bastons d’Igualada faran ofrena amb alguns dels seus balls i s’afegiran a la comitiva per tal de retornar les banderes als seus domicilis.

Ja durant el cap de setmana, el dissabte 21 de gener, ja a la vigília del dia dels Tres Tombs, a 2/4 de 7 de la tarda es realitzarà la tradicional cercavila pels carrers de la ciutat amb el següent recorregut: c/ sant Josep, plaça Francesc Bedós, c/ Dr. Pujades, av. Pau Casals, passeig Verdaguer, c/Òdena, rambla sant Isidre, rambla Nova, c/ santa Caterina, plaça Catalunya, c/Trobadiners, ctra. Manresa i av. Barcelona. Seguidament es desfarà el recorregut, que finalitzarà al c/Soledat, 52. Els banderers obsequiaran a tots els presents amb la tradicional coca i barreja.

L’endemà, diumenge 22 de gener a les 12 del migdia, es durà a terme la celebració dels típics Tres Tombs, en el recorregut habitual. A partir de les 9 i fins 2/4 d’11 del matí, a l’esplanada del torrent de Can Masarnau (Fàtima), es podrà gaudir de l’esmorzar pels participants forans i a partir de les 11h es començaran a concentrar pels carrers del voltant de la plaça Castells.

El Fanal, element simbòlic que il·lumina el camí, encapçalarà la comitiva seguit de la Guàrdia muntada del cos de Mossos d’Esquadra, la carrossa de Sant Antoni i dels banderers, pubilla i dames d’honor, seguits dels carros, carruatges i animals participants. Com a novetat d’enguany cal destacar la recuperació d’un dels carros clàssics, i dos carros igualadins nous: el de canyes i el de bidons d’oli.

S’escau avançar, que com a acte de cloenda de les festes gremials organitzades per la mateixa entitat el proper dissabte 28 de gener a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu, tindrà lloc un concert a càrrec d’Igualada Gospel Choir. A partir del 21 de gener es podran adquirir les entrades obertes a tota la ciutadania al preu de 5€ a https://tiquetsigualada.cat/