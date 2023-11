«Jorba té ferides que cal endolcir per continuar amb la nostra essència i garantir la qualitat de vida»

Publicitat

Pilar Queralt Canet és la primera dona que aconsegueix ser l’alcaldessa de Jorba. Jorbenca de sempre, ha dedicat la seva vida professional a la indústria privada i al món del turisme. Tot i que no estava previst, va acabar encapçalant la llista d’ERC – AM. Queralt és regidora de règim intern, mobilitat sostenible, entitats, igualtat, serveis socials, cultura i festes, gent gran i joventut, i salut. Pilar es defineix com una dona amb un tarannà obert i partidària de l’harmonia sense tensions ni malentesos. L’alcaldessa té clar que la seva taca serà vetllar incansablement per a defensar els interessos de…

