Jornada formativa de l’Antic Gremi de Traginers en el maneig d’animals i carros

Publicitat

El passat 18 de novembre, des de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada es va

organitzar una jornada formativa, amb l’objectiu d’ampliar, aprendre i reciclar

coneixements i bones pràctiques en el maneig d’animals i carros.

La formació, que va tenir lloc a l’espai de l’Escorxador, es realitzà a càrrec

d’Alexandre Pujadas, especialista en cavalls per a teràpies i expert en maneig,

el qual va oferir a una cinquantena d’assistents, nous consells per a unes

bones pràctiques en l’àmbit traginer.

La jornada es va dividir en dues franges horàries: al matí Pujadas es va centrar

en parlar sobre el comportament equí, en la interacció amb els cavalls, en el

comportament i actitud que com a persones hem de tenir cap als cavalls, i

també en els guarniments que vesteixen aquests animals i en la funció que

tenen. A la tarda, els participants van poder aprendre nous consells a l’hora

d’enganxar els cavalls a un carro, a conèixer com accionar-ne el fre, a com

portar i enganxar un tir de diversos animals, etc. Al migdia, per fer un petit

descans, es va aprofitar per dinar i tots els assistents, locals i també forans, van

poder gaudir d’una arrossada que va amenitzar la jornada.

Des de l’entitat organitzadora, s’ha cregut oportú apostar per una jornada

formativa en aquesta línia, per tal de disposar de més coneixements i saber

afrontar situacions que puguin sorgir per continuar seguint abordant-les el

màxim millor possible. La iniciativa, que va en consonància amb el protocol de

benestar animal que proposa la Federació Catalana dels Tres Tombs, s’ha

valorat molt positivament, i s’espera doncs, que jornades com aquesta es

puguin expandir pel territori.

Compartir