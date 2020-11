Jorba instal·la càmeres de videovigilància en diversos carrers

Aquesta darrera setmana l’Ajuntament de Jorba ha començat la instal·lació de sis càmeres de videovigilància a diverses ubicacions del municipi com a mètode dissuasiu i de control davant possibles actes d’incivisme o vandalisme a la via pública.

Els darrers actes que han embrutat i malmès el mobiliari urbà, sumat a l’abocament d’escombraries o runa on no toca, o no recollir els excrements dels animals de companyia entre altres pràctiques incíviques, ha portat a l’Ajuntament prendre aquesta decisió. Així, en els pròxims dies es posaran en marxa les càmeres que estan situades al voltant de l’Ajuntament, el consultori, l’escola, la piscina i camp de futbol, el parc 11 de setembre i del Pla de Torroella.

La inversió que ha fet l’Ajuntament per instal·lar aquests dispositius és de 18.000 euros, finançada en un 57% per un ajut per a la dinamització territorial de la Generalitat de Catalunya.

L’alcalde, David Sánchez, explica que la càmera de videovigilància vol ser abans de res un element de dissuasió i de prevenció, però que si convé es farà servir com a prova per sancionar aquells que infringeixin les ordenances.