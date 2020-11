La Diputació entrega l’estudi de mobilitat urbana sostenible a Calaf

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’ajuntament de Calaf l’Estudi de mobilitat sostenible de la població. Les propostes del treball tenen com a objectiu poder donar resposta a la normativa vigent per tal de disposar d’una mobilitat saludable i sostenible, així com eficient, productiva, segura i fiable al municipi, a més d’inclusiva i equitativa, intel·ligent i digital.

En aquesta línia i en la marc d’aquests objectius, l’estudi proposa una sèrie d’actuacions com la creació d’àrees de vianants amb zones de prioritat invertida al nucli antic i una xarxa principal de vianants, la creació d’itineraris en bicicleta per apropar els diferents nuclis i equipaments dins la població, ampliar els aparcaments per a les bicicletes i oferir una oportunitat multimodal de la bicicleta amb el tren i l’autobús interurbà, millorar el sistemes d’informació del municipi de transport públic col·lectiu i garantir la seva accessibilitat a totes les parades. Així mateix, proposa la creació d’una ruta saludable amb punts d’interès, a més d’una xarxa viària jerarquitzada i amb tendència a crear carrils de sentit únic.

L’estudi també proposa evitar el trànsit de pas dels vehicles de gran tonatge per dins del municipi, el traspàs de carreteres històriques a trama urbana municipal, ordenar les zones d’estacionament als carrers i senyalitzar les bosses d’aparcament i els aparcaments dissuasius a partir de l’ordenació de l’estacionament de la càrrega i descàrrega de mercaderies. També demana potenciar el transport ferroviari per a vehicles de l’empresa CAMPA de Calaf, a més d’establir punts de recàrrega elèctrica per a vehicles.