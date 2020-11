Masquefa estrena dues estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics

L’Ajuntament de Masquefa ha endegat aquesta tardor un dels plans estratègics de l’actual mandat en matèria de sostenibilitat i d’aposta per a la transició energètica: l’habilitació a Masquefa de les primeres estacions municipals de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Enrique Gómez, regidor de Medi Ambient, defensa que “el nostre objectiu és donar un impuls a nivell local a una tecnologia sostenible que està en constant creixement arreu del món, i poder satisfer tant la demanda actual com futura dels vehicles elèctrics”. I en la mateixa línia, afegeix que “l’acollida d’aquesta iniciativa donarà un valor afegit al nostre poble en matèria de sostenibilitat, innovació i serveis, i ens posicionarà arreu del territori com un municipi compromès amb la mobilitat elèctrica”.

Les estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles, un total de dues, s’han habilitat al polígon de La Pedrosa i seran d’ús gratuït per a tots els veïns del municipi que disposin de vehicle elèctric. En aquest sentit, en els propers dies els propietaris d’aquests vehicles rebran als seus domicilis una targeta per a poder fer ús d’aquests dispositius. L’habilitació d’aquests dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, a més, és una de les actuacions incloses en el projecte d’urbanització del polígon de La Pedrosa, que està desplegant el consistori des de l’any 2018 amb l’objectiu de millorar la imatge i reurbanitzar un dels accessos més importants del municipi per tal de potenciar el seu rol de referent comercial.

En el marc d’aquest pla, al llarg dels darrers mesos també s’ha dut a terme la substitució de l’enllumenat públic per lluminàries de baix consum i nous punts de llum, la reparació de voreres i la millora de les entrades a les naus, el reasfaltat i pintat del carrer i la seva senyalització, l’habilitació d’un carril bici, o la instal·lació de càmeres de vigilància.