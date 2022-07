Inici d’obres d’una nova zona blanca de pàrquing prop del Tanatori

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha anunciat aquesta setmana l’inici de les obres per la creació d’una nova zona blanca d’aparcament gratuït que donarà servei al barri de Sant Crist i al Tanatori. Aquest nou espai d’estacionament comptarà amb 114 noves places i estarà operatiu a la tardor.

Castells ha afirmat que amb aquesta nova obra “es millorarà la mobilitat del barri del Sant Crist i també a la zona del Tanatori i donarà solució a una demanda reiterada dels veïns d’aquest barri que per la seva configuració urbana, no disposa de suficient espai per estacionament de vehicles”. Segons l’alcalde, “aquesta és també una millora que afavoreix el medi ambient ja que tal i com passa amb totes les zones blanques d’aparcament, s’evita que els vehicles donin voltes buscant estacionament en àrees de densa circulació contaminant amb l’emissió de CO2”.

Aquesta nova zona d’aparcament se suma a la ja existent del carrer del Coral de la Llàntia al mateix barri. Castells ha recordat que amb aquest nou espai d’estacionament gratuït, “l’Ajuntament segueix apostant pels aparcaments dissuasoris que milloren la mobilitat de la ciutat afavorint que s’aparqui en aquests punts propers a equipaments, comerços i serveis on s’hi desplacen a peu”.