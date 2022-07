Marcè&Sagarra Centre Dental: Nova especialitat d’estètica dento-facial

El Centre Dental Marcè&Sagarra ha incorporat una nova especialitat que canvia la manera d’entendre l’harmonia facial. Fusiona els tractaments més innovadors d’estètica dental i d’estètica facial amb la incorporació a l’equip d’un especialista en cirurgia oral i cirurgia maxil·lofacial i alhora, màster en medicina estètica i antienvelliment. El seu recorregut s’ha centrat en la recerca de l’excel·lència en la correcció de defectes dento-facials.

Què s’entén per harmonia facial?

L’harmonització facial és un innovador concepte que engloba tot un conjunt de procediments estètics que varien segons cada pacient. L’objectiu és millorar la bellesa natural de la cara mitjançant petites modificacions que realcen els punts forts i suavitzen les petites imperfeccions de la fisonomia.

Tal com diu el seu nom, l’harmonització facial aconsegueix obtenir més equilibri en els trets facials, millora la simetria a la cara, redefineix els angles per a un contorn més estilitzat i aconsegueix més elasticitat i volum a les zones on s’ha perdut.

Odontologia i estètica facial, juntes per aconseguir el millor somriure

Estètica dental tal i com l’entenen a Marcè&Sagarra Centre Dental va més enllà de la boca. Busca obtenir l’harmonia, rejovenint i equilibrant aquells aspectes que no harmonitzin amb la resta de la cara. Un somriure bonic fa referència a tots els components que el defineixen: les dents, les genives, els llavis i el seu entorn. Tots ells s’analitzen en conjunt per obtenir l’equilibri desitjat amb tractaments totalment individualitzats. El resultat és un aspecte natural i equilibrat per a cada fisonomia.

Tractaments 100% personalitzats

Abans de cada procediment, el pacient obté un estudi amb un assessorament totalment personalitzat. Tots els tractaments són mínimament invasius, segurs i indolors.

Quins tractaments es poden fer?

– Tractament de les arrugues del front i de l’entrecella

– Tractament i correcció del contorn d’ulls i de les potes de gall.

– Correcció del somriure gingival

– Correcció dels solcs del costat del nas i de la boca

– Augment i correcció de la simetria del llavi

– Arrugues peribucals o codi de barres

– Plasma Ric en Plaquetes i Factors de Creixement Epidèrmic

– Tractament del bruxisme

Podeu demanar més informació trucant a:

Marcè & Sagarra Centre Dental, al 93 806 79 04.