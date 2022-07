Acord del Consell i l’Àrea Metropolitana per promoure els polígons industrials

El Consell Comarcal de l’Anoia i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a través de la Diputació de Barcelona, col·laboraran en la promoció de l’oferta industrial dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) del territori, per atraure inversions amb el servei de geolocalització immobiliària Ubicaempresa. Aquest dimarts, 12 de juliol, el vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, la vicepresidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Montserrat Ballarín, i la diputada de Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona, Eva Menor, han formalitzat el conveni que ho farà possible, juntament amb les altres cinc comarques de la província de Barcelona que també restaven per incloure.

“Força i múscul per potenciar el nostre sòl”

Jordi Cuadras afirma que “l’aliança amb l’AMB ens dona força i múscul a l’hora de potenciar el nostre sòl industrial i, al mateix temps, amplia la nostra capacitat d’atraure inversions en un moment en què s’està planificant sòl d’activitat econòmica en espais de la nostra comarca com la Conca d’Òdena o l’Anoia Sud. Formar part de l’eina de geolocalitzaicó dels polígons al mateix nivell que la resta de l’Àrea Metropolitana ens permet fer arribar l’Anoia a moltes més institucions i consells d’administració on es decideixen les inversions industrials”. Cuadras apunta que “moltes empreses busquen lloc a l’Àrea Metropolitana i ara mateix ja no en troben. Volem que vinguin a l’Anoia i no que passin de llarg fins a Lleida o l’Aragó, com ha passat; volem la indústria aquí per crear feina aquí”. De la seva banda, la vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmica de l’AMB, Montserrat Ballarín, en l’acte de presentació de l’acord destacava que “la indústria és un sector cabdal del nostre territori, que hem d’ajudar a reactivar i a impulsar, treballant en les mancances dels espais on es desenvolupa l’activitat i incentivant la seva transició cap a la descarbonització i la digitalització, en línia amb les darreres directrius europees”.

La diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Eva Menor, explica que “amb aquest acord, sumem la feina i els esforços de totes les administracions locals i supramunicipals de la demarcació i les posem al servei del teixit productiu del territori. Posem a la seva disposició un servei útil i eficaç que ens ajudarà a posar en valor i fer aflorar els atributs i les infraestructures del territori, demostrant que estem preparats i equipats per a futures relocalitzacions o perquè s’implantin noves empreses”. Ubicaempresa va ser creat per l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB l’any 2015 i recull, en un únic portal web, informació actualitzada i contrastada de les ofertes immobiliàries destinades a activitat econòmica. El seu objectiu principal és incrementar i millorar el teixit empresarial dels polígons d’activitat econòmica. El cercador ofereix amb precisió filtres i informació estadística d’alt valor per a les empreses inversores que volen implantar-se al territori o que busquen allotjament empresarial per desenvolupar la seva activitat. Ofereix una gran quantitat de filtratges per facilitar les cerques en base a unes característiques concretes i permet obtenir indicadors sobre l’evolució del mercat immobiliari i descarregar informes personalitzats.

Aquest acord farà que l’AMB faciliti a l’ens comarcal la informació genèrica de les ofertes industrials de l’Anoia que recull a partir dels diferents acords de col·laboració que disposa amb agents i plataformes especialitzats que publiquen aquesta informació. Incorporarà i farà divulgació, a la pàgina web nausisolars.amb.cat, de les ofertes de sòl als municipis de la comarca que el Consell Comarcal de l’Anoia hagi localitzat i validat. I facilitarà que, tant el Consell Comarcal com els ajuntaments que inclou, d’acord amb el seu àmbit administratiu i estratègia d’actuació, divulguin l’oferta industrial de l’AMB fent ús també dels seus recursos tècnics.

De la seva banda, el Consell Comarcal de l’Anoia publicarà periòdicament les ofertes industrials, mitjançant el programari proporcionat per l’AMB, geolocalitzant-les, amb el detall de les coordenades geogràfiques, revisant les seves característiques i la seva validesa, dels municipis de la comarca que disposen de polígons d’activitat econòmica. També incorporarà i divulgarà al web anoia.cat les ofertes industrials revisades de tots els municipis de la comarca i impulsarà la col·laboració dels municipis en la dinamització i divulgació de l’oferta industrial, utilitzant els mateixos sistemes d’informació i metodologies de treball. El Consell Comarcal també involucrarà els agents econòmics de la comarca com patronals i associacions de polígons per comptar amb la seva col·laboració i unificar la informació referent a les naus i solars industrials disponibles per a la consolidació i captació d’empreses.