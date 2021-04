Igualada Som-hi fa un recull de la feina feta durant la meitat de mandat

Una vegada arribats a la meitat del mandat 2019-2023, el grup municipal d’Igualada Som-hi presenta la feina feta durant aquests dos primers anys a l’Ajuntament en un butlletí que aquesta setmana ja ha començat a arribar a totes les cases de la ciutat. Amb el títol “Treballem per Igualada”, la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta explica totes aquelles mesures que han impulsat des de l’oposició. El butlletí s’ha presentat en una roda de premsa aquesta setmana al Parc de l’Estació Vella amb la presència dels regidors d’Igualada Som-hi i un important gruix d’algunes de les persones que formen part de l’equip.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “hem arribat a la meitat del mandat municipal i és un bon moment per passar comptes de la nostra tasca a l’Ajuntament sense esperar a fer-ho just abans de les eleccions. Encara que sembli estrany, per nosaltres la política és treballar dia a dia sense pensar en les pròximes eleccions, sinó que pensant en com millorar la vida de la gent”. Cuadras afirma que “tot i que de moment som a l’oposició, durant aquests dos primers anys del mandat, hem treballat per aconseguir impulsar mesures que formen part del nostre model de ciutat i que amb capacitat d’acord hem aconseguit i condicionant, per exemple, una part important de les inversions del Pressupost de l’Ajuntament davant la minoria del govern de Junts”.

El butlletí resumeix, en tres grans àmbits, l’acció política d’Igualada Som-hi durant aquesta primera meitat de mandat: mesures socials i econòmiques, habitatge i agenda verda. En l’àmbit social i econòmic destaca la creació de la targeta per compra local per les persones que estan a l’atur, la nova escola bressol municipal “El Rusc” o la cuina de l’Escola Gabriel Castellà entre d’altres; pel que fa a les polítiques d’habitatge, Igualada Som-hi diu que ha aconseguit la construcció de 12 pisos de lloguer social municipals per a famílies vulnerables, ampliar els ajudes per pagar l’IBI o doblar el programa d’ajudes per la rehabilitació; i en l’apartat de polítiques verdes, han aconseguit tirar endavant, entre d’altres accions, que tots els equipaments municipals apostin per tenir plaques fotovoltaiques i generar energia neta, aparcaments segurs per bicicletes i l’impuls d’una prova pilot per augmentar l’illa de vianants del centre de la ciutat en carrers com el carrer d’Òdena o el carrer de Sant Pau.

Seguir cooperant fins a final de mandat i competir després per l’alcaldia

En la roda de premsa, els regidors d’Igualada Som-hi destacaven que el projecte té en la diversitat el seu principi bàsic per a representar, al màxim, la Igualada real. Això ho explicava la regidora Montse Montaña: “Som un projecte que neix des de la diversitat, des de la capacitat d’acord entre diferents per a posar en valor allò que ens uneix i no allò que ens separa. I ens uneix treballar per Igualada, per millorar la vida de la gent i per buscar solucions enlloc de problemes. En un moment de tanta crispació política, Igualada Som-hi oferim un projecte ampli que és alternativa de govern progressista a Igualada”.

Jordi Cuadras explica que “el nostre objectiu és continuar sent útils a la ciutadania i fer valer els nostres vots i regidors per a fer avançar Igualada amb polítiques que formen part del nostre model de ciutat. ‘Treballem per Igualada’ no és només un eslògan o el títol d’aquest butlletí que presentem, sinó que és el principi amb el qual ens guiem cada dia la nostra tasca a l’Ajuntament. D’aquí dos anys hi tornarà a haver eleccions municipals i serà el moment de competir, però mentrestant, creiem en la necessitat de cooperar per a fer avançar la ciutat i introduir, sempre que puguem i mentre no siguem al govern, polítiques del nostre model de ciutat sense desaprofitar cap oportunitat”.

Igualada Som-hi també té a disposició de la ciutadania un canal de Whatsapp. Tothom qui vulgui formar-ne part per a rebre les informacions del grup municipal o fer suggerimennts i preguntes, ha de guardar el número 674 96 60 31 a la seva agenda de contactes i enviar un Whatsapp amb la paraula “Hola!”.