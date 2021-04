El Col·lectiu Eixarcolant presenta unes 60 activitats per aquesta primavera

Cada cop són més les persones que tenen interès en participar d’activitats que els proporcionin contacte amb l’entorn, i alhora un enriquiment cultural i formatiu per tal d’entendre millor la relació que hi ha entre l’ésser humà i les aplicacions i usos de les plantes silvestres.

Per potenciar aquest aprenentatge etnobotànic, el Col·lectiu Eixarcolant ha treballat per configurar un programa d’activitats d’allò més divers, que a través de diferents propostes, permetrà a la ciutadania conèixer unes plantes que tenim a tocar però que molts cops desconeixem, i que tanmateix han de ser una eina indispensable per transformar el model agroalimentari de desenvolupament socioeconòmic.

Les propostes d’activitats s’estructuren en quatre blocs clarament diferenciats. D’una banda, aquelles que es duran a terme a la seu del Col·lectiu Eixarcolant, ubicada a Jorba, aquelles que es faran arreu de territori català gràcies a algun dels 19 nodes territorials del Col·lectiu Eixarcolant, les que es plantegen en format online i van dirigides exclusivament als socis i sòcies de l’entitat, i finalment aquelles que es duen a terme en el marc d’altres esdeveniments i en col·laboració amb altres projectes.

Activitats presencials a la seu del Col·lectiu Eixarcolant

El Col·lectiu Eixarcolant ha confeccionat un programa molt ampli d’activitats presencials per aquesta primavera del 2021. En aquest programa propi s’hi poden trobar tallers de cuina, per aprendre a elaborar menús complets de temporada realitzats amb plantes silvestres, tallers per fer ratafia, sortides etnobotàniques, manualitats i d’altres activitats que de ben segur no deixaran indiferent a ningú.

Tota aquesta programació es durà a terme a la seu del Col·lectiu Eixarcolant, ubicada al poble de Jorba, i també pels voltants d’aquest municipi, amb la intenció de poder aprofitar les instal·lacions d’aquest espai i tot l’entorn que el rodeja.

Les activitats són obertes a tots els públics i requereixen d’inscripció prèvia a través de la web www.eixarcolant.cat/agenda. Les inscripcions s’obriran progressivament degut a la situació actual derivada de la Covid, per tant, els interessats hauran d’estar atents a l’obertura d’aquestes 15 dies abans de la data de l’activitat.

Activitats desenvolupades arreu del territori català a través dels 19 nodes de l’entitat

Una de les novetats d’enguany és el desenvolupament d’activitats descentralitzades, gràcies als 19 nodes territorials dels que disposa l’entitat. Els diferents nodes, que estan formats per socis i sòcies del Col·lectiu Eixarcolant, duran a terme un seguit d’activitats, algunes d’elles organitzades a nivell intern i exclusives pels integrants del node, i d’altres, en canvi, seran obertes a tothom. Totes aquestes accions buscaran aconseguir sinergies territorials, tot col·laborant amb altres actors i entitats del territori i amb la intenció d’ampliar la programació disponible d’activitats etnobotàniques.

Activitats online dirigides als socis i sòcies de l’entitat

Durant els mesos d’abril i juny del 2021 i gràcies a la col·laboració de socis i sòcies, tots els membres adherits a l’entitat podran gaudir d’un excel·lent programa obert de tallers online gratuïts.

Aquest format inclou tallers tan interessants com estampació botànica, Tempeh amb cigronet de l’Anoia o un Sant Jordi etnobotànic: parlem de llibres i plantes, entre altres.

Activitats en el marc d’altres esdeveniments i en col·laboració amb altres projectes

El Col·lectiu Eixarcolant també durà a terme una quarantena d’activitats arreu del territori català, per tal de fer arribar els coneixements d’etnobotànica a diferents indrets i persones del país. Moltes d’aquestes activitats s’engloben en el marc de fires i festes populars, programacions culturals, activitats de formació i divulgació de centres educatius i també activitats organitzades per associacions i centres cívics, entre d’altres. Alguns exemples en són la realització d’un pícnic silvestre a la Festa de les Herbes de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, tallers d’aprofitament alimentari i de cuina amb plantes silvestres a escoles de la comarca de l’Anoia, una sortida de reconeixement silvestre a Barcelona, una conferència per aprendre a preservar varietats tradicionals o la presentació del projecte de llavors silvestres del Col·lectiu.